Дмитрий Хилюк рассказал об условиях содержания в плену

Дмитрий Хилюк. Фото: Новини.LIVE

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который сегодня вернулся из российского плена в рамках обмена, рассказал о своих первых эмоциях после освобождения. Он назвал это взрывом.

Об этом он рассказал во время того, как вышел на связь со своими коллегами, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Условия содержания в российском плену

"Это такой взрыв. Я не ожидал, совсем не ожидал. Очень приятно удивлен", — говорит мужчина.

Также Хилюк поделился деталями пребывания в российском плену.

"Были минуты отчаяния, думали, что пленные никому не нужны. Однако поддерживали друг друга и успокаивали в такие моменты", — рассказал журналист.

По его словам, россияне не давали пленным ни работы, ничего. Приходилось сидеть постоянно в камере наедине со своими мыслями.

"Это была лотерея, пришлось подписать документ, что я не имею претензий к России. Но в плену что угодно подпишешь, лишь бы быстрее домой попасть", — добавил освобожденный пленный.

Напомним, Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Оккупанты похитили его 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала мужчину удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.

Вместе с ним сегодня из плена вернулся еще один журналист — Марк Калиуш, которого незаконно задержали в 2023 году.

Всего сегодня вернулись из плена воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.