Дмитрий Хилюк рассказал об условиях содержания в плену

Журналист рассказал о первых эмоциях после освобождения из плена
Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который сегодня вернулся из российского плена в рамках обмена, рассказал о своих первых эмоциях после освобождения. Он назвал это взрывом.
Об этом он рассказал во время того, как вышел на связь со своими коллегами, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Условия содержания в российском плену
"Это такой взрыв. Я не ожидал, совсем не ожидал. Очень приятно удивлен", — говорит мужчина.
Также Хилюк поделился деталями пребывания в российском плену.
"Были минуты отчаяния, думали, что пленные никому не нужны. Однако поддерживали друг друга и успокаивали в такие моменты", — рассказал журналист.
По его словам, россияне не давали пленным ни работы, ничего. Приходилось сидеть постоянно в камере наедине со своими мыслями.
"Это была лотерея, пришлось подписать документ, что я не имею претензий к России. Но в плену что угодно подпишешь, лишь бы быстрее домой попасть", — добавил освобожденный пленный.
Напомним, Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Оккупанты похитили его 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала мужчину удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.
Вместе с ним сегодня из плена вернулся еще один журналист — Марк Калиуш, которого незаконно задержали в 2023 году.
Всего сегодня вернулись из плена воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.
