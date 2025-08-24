Видео
Журналист рассказал о первых эмоциях после освобождения из плена

Журналист рассказал о первых эмоциях после освобождения из плена

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 19:59
Дмитрий Хилюк рассказал об условиях содержания в плену
Дмитрий Хилюк. Фото: Новини.LIVE

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который сегодня вернулся из российского плена в рамках обмена, рассказал о своих первых эмоциях после освобождения. Он назвал это взрывом.

Об этом он рассказал во время того, как вышел на связь со своими коллегами, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Условия содержания в российском плену

"Это такой взрыв. Я не ожидал, совсем не ожидал. Очень приятно удивлен", — говорит мужчина.

Также Хилюк поделился деталями пребывания в российском плену.

"Были минуты отчаяния, думали, что пленные никому не нужны. Однако поддерживали друг друга и успокаивали в такие моменты", — рассказал журналист.

По его словам, россияне не давали пленным ни работы, ничего. Приходилось сидеть постоянно в камере наедине со своими мыслями.

"Это была лотерея, пришлось подписать документ, что я не имею претензий к России. Но в плену что угодно подпишешь, лишь бы быстрее домой попасть", — добавил освобожденный пленный.

Напомним, Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Оккупанты похитили его 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала мужчину удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.

Вместе с ним сегодня из плена вернулся еще один журналист — Марк Калиуш, которого незаконно задержали в 2023 году.

Всего сегодня вернулись из плена воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

журналисты пленные война в Украине Россия обмен пленными
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
