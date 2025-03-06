Жумаділов пішов з посади генерального директора DOT

Арсен Жумаділов. Фото: DOT

У керівництві DOT (Державний оператор тилу) відбулись кадрові зміни. Арсен Жумаділов залишив посаду генерального директора.

Про це повідомили у пресслужбі Державного оператора тилу в четвер, 6 березня.

Читайте також:

Кадрові зміни у Державному оператору тилу

Як зазначається у повідомленні, відсьогодні, 6 березня, Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. Виконувати його обов'язки до обрання нового керівника буде виконавчий директор Андрій Созанський.

"Це рішення було підтримано наглядовою радою", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про відставку Арсена Жумаділова. Фото: скриншот

Созанський, який тимчасово замінить Жумаділова, розпочав працювати з командою DOT з початку її створення. Зазначається, що він має значний досвід у закупівлях та логістиці.

Нагадаємо, раніше чиновниця Чернівецької ОВА Альона Атаманюк заявила, що йде у відставку. Це сталося після скандалу, пов'язаного з ветераном війни.

Також Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова. Він займав посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.