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Жумаділов залишив посаду гендиректора DOT — деталі

6 березня 2025 10:46
Ольга Антоновська - редактор
Жумаділов пішов з посади генерального директора DOT
Арсен Жумаділов. Фото: DOT
Ольга Антоновська - редактор

У керівництві DOT (Державний оператор тилу) відбулись кадрові зміни. Арсен Жумаділов залишив посаду генерального директора.

Про це повідомили у пресслужбі Державного оператора тилу в четвер, 6 березня.

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Як зазначається у повідомленні, відсьогодні, 6 березня, Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. Виконувати його обов'язки до обрання нового керівника буде виконавчий директор Андрій Созанський.

"Це рішення було підтримано наглядовою радою", — йдеться у повідомленні.

Державний оператор тилу змінив гендиректора
Повідомлення про відставку Арсена Жумаділова. Фото: скриншот

Созанський, який тимчасово замінить Жумаділова, розпочав працювати з командою DOT з початку її створення. Зазначається, що він має значний досвід у закупівлях та логістиці.

Нагадаємо, раніше чиновниця Чернівецької ОВА Альона Атаманюк заявила, що йде у відставку. Це сталося після скандалу, пов'язаного з ветераном війни.

Також Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова. Він займав посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.

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