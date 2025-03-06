Жумаділов пішов з посади генерального директора DOT

Жумаділов залишив посаду гендиректора DOT — деталі
У керівництві DOT (Державний оператор тилу) відбулись кадрові зміни. Арсен Жумаділов залишив посаду генерального директора.
Про це повідомили у пресслужбі Державного оператора тилу в четвер, 6 березня.
Кадрові зміни у Державному оператору тилу
Як зазначається у повідомленні, відсьогодні, 6 березня, Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. Виконувати його обов'язки до обрання нового керівника буде виконавчий директор Андрій Созанський.
"Це рішення було підтримано наглядовою радою", — йдеться у повідомленні.
Созанський, який тимчасово замінить Жумаділова, розпочав працювати з командою DOT з початку її створення. Зазначається, що він має значний досвід у закупівлях та логістиці.
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