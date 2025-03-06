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Жумадилов покинул пост гендиректора DOT — детали

6 марта 2025 10:46
Ольга Антоновская - редактор
Жумадилов ушел с должности генерального директора DOT
Арсен Жумадилов. Фото: DOT
Ольга Антоновская - редактор

В руководстве DOT (Государственный оператор тыла) произошли кадровые изменения. Арсен Жумадилов покинул пост генерального директора.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного оператора тыла в четверг, 6 марта.

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Как отмечается в сообщении, с сегодняшнего дня, 6 марта, Арсен Жумадилов покидает пост генерального директора DOT. Исполнять его обязанности до избрания нового руководителя будет исполнительный директор Андрей Созанский.

"Это решение было поддержано наблюдательным советом", — говорится в сообщении.

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Сообщение об отставке Арсена Жумадилова. Фото: скриншот

Созанский, который временно заменит Жумадилова, начал работать с командой DOT с начала ее создания. Отмечается, что он имеет значительный опыт в закупках и логистике.

Напомним, ранее чиновница Черновицкой ОВА Алена Атаманюк заявила, что уходит в отставку. Это произошло после скандала, связанного с ветераном войны.

Также Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова. Он занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

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