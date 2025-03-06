Жумадилов ушел с должности генерального директора DOT

Жумадилов покинул пост гендиректора DOT — детали
В руководстве DOT (Государственный оператор тыла) произошли кадровые изменения. Арсен Жумадилов покинул пост генерального директора.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного оператора тыла в четверг, 6 марта.
Кадровые изменения в Государственном операторе тыла
Как отмечается в сообщении, с сегодняшнего дня, 6 марта, Арсен Жумадилов покидает пост генерального директора DOT. Исполнять его обязанности до избрания нового руководителя будет исполнительный директор Андрей Созанский.
"Это решение было поддержано наблюдательным советом", — говорится в сообщении.
Созанский, который временно заменит Жумадилова, начал работать с командой DOT с начала ее создания. Отмечается, что он имеет значительный опыт в закупках и логистике.
Напомним, ранее чиновница Черновицкой ОВА Алена Атаманюк заявила, что уходит в отставку. Это произошло после скандала, связанного с ветераном войны.
Также Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова. Он занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
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