Жорін: РФ посилюватиме приховану мобілізацію через поліцію і репресії

Максим Жорін. Фото: УНІАН

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Влада Росії вже найближчим часом почне поглиблювати методи прихованої та обмеженої мобілізації. Причина в тому, що набір контрактників вже не дає необхідної кількості людей.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив заступник 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

Як будуть посилювати мобілізацію в Росії

За словами Жоріна, поповненням російських підрозділів будуть займатися поліція та інші правоохоронні органи. Зокрема, вони можуть отримати конкретні "норми", що змусить їх затримувати людей, відкривати проти них справи та відправляли до війська.

"Контрактна історія в них трохи просіла, і вже немає тієї кількості контрактників, яка їм потрібна. Тому вони будуть за рахунок репресивних інструментів державних поповнювати підрозділи особовим складом підрозділи", — сказав Жорін.

Водночас він додав, що російська влада намагатиметься відкладати рішення про масштабнішу мобілізацію через її непопулярність серед населення. Тому принаймні до виборів, на думку Максима Жоріна, це питання не підійматиметься.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія створює умови для розширення мобілізації. Окрім того, Кремль планує отримати нових військових з КНДР.

Також ми писали, що за словами Ольги Латуніної, представниці Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок війни РФ проти України, Москва планує мобілізувати понад 10 тисяч чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.