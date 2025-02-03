Жорін прокоментував нову корпусну систему організації ЗСУ

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: Максим Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін позитивно відреагував на запровадження корпусної системи в організації Збройних сил України. Він висловив сподівання, що військове керівництво врахує всі попередні помилки, пов'язані з подібною реформою.

Про це Жорін повідомив на своїй сторінці в Telegram у понеділок, 3 лютого.

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Корпусна організація ЗСУ

"Перехід на корпуси в українській армії — рішення, яке вже дуже давно назріло. Та головне тепер зробити все для досягнення ефективного результату, а не просто для звітів", — зазначив Жорін.

Військовий нагадав, що в ЗСУ і раніше існували корпуси, проте у цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративною надбудовою над бригадами.

"Підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту. Тобто ефективна координація була просто неможлива", — пояснив проблему командир.

За словами Жоріна, якщо говорити про корпуси, як більш дієву систему управління військами та масштабування успішних підрозділів — всі військові частини, що входять до корпусу, мають воювати на одному напрямку.

"Маю надію, нова організаційна структура війська врахує всі минулі помилки", — наголосив військовий.

Пост Жоріна. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Максим Жорін розкритикував порядок оголошення підозр державним зрадникам.

Також заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.