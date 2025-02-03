Жорин прокомментировал новую корпусную систему организации ВСУ
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин положительно отреагировал на введение корпусной системы в организации Вооруженных сил Украины. Он выразил надежду, что военное руководство учтет все предыдущие ошибки, связанные с подобной реформой.
Об этом Жорин сообщил на своей странице в Telegram в понедельник, 3 февраля.
Корпусная организация ВСУ
"Переход на корпуса в украинской армии — решение, которое уже очень давно назрело. И главное теперь сделать все для достижения эффективного результата, а не просто для отчетов", — отметил Жорин.
Военный напомнил, что в ВСУ и раньше существовали корпуса, однако в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной административной надстройкой над бригадами.
"Подразделения, принадлежащие к одному корпусу, находились абсолютно на разных участках фронта. То есть эффективная координация была просто невозможна", — пояснил проблему командир.
По словам Жорина, если говорить о корпусах, как более действенной системе управления войсками и масштабирования успешных подразделений — все воинские части, входящие в корпус, должны воевать на одном направлении.
"Надеюсь, новая организационная структура войска учтет все прошлые ошибки", — подчеркнул военный.
Ранее мы сообщали, что Максим Жорин раскритиковал порядок объявления подозрений государственным изменникам.
Также заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался относительно снижения мобилизационного возраста в Украине.
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