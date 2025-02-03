Жорин прокомментировал новую корпусную систему организации ВСУ

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Максим Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин положительно отреагировал на введение корпусной системы в организации Вооруженных сил Украины. Он выразил надежду, что военное руководство учтет все предыдущие ошибки, связанные с подобной реформой.

Об этом Жорин сообщил на своей странице в Telegram в понедельник, 3 февраля.

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"Переход на корпуса в украинской армии — решение, которое уже очень давно назрело. И главное теперь сделать все для достижения эффективного результата, а не просто для отчетов", — отметил Жорин.

Военный напомнил, что в ВСУ и раньше существовали корпуса, однако в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной административной надстройкой над бригадами.

"Подразделения, принадлежащие к одному корпусу, находились абсолютно на разных участках фронта. То есть эффективная координация была просто невозможна", — пояснил проблему командир.

По словам Жорина, если говорить о корпусах, как более действенной системе управления войсками и масштабирования успешных подразделений — все воинские части, входящие в корпус, должны воевать на одном направлении.

"Надеюсь, новая организационная структура войска учтет все прошлые ошибки", — подчеркнул военный.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Максим Жорин раскритиковал порядок объявления подозрений государственным изменникам.

Также заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался относительно снижения мобилизационного возраста в Украине.