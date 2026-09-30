Жорін заявив про критично низьку базову зарплату військових

Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що базова зарплата військових надзвичайно низька, якщо порівнювати високі доходи чиновників та державних службовців. Крім того, бійці змушені віддавати частину окладів на закриття потреб своїх батальйонів.

Про це Максим Жорін ексклюзивно сказав в ефірі День.LIVE.

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Зарплати військових

"Справа в тому, що дійсно всі, особливо цивільні, коли дивляться на зарплати військових і бачать, яка може бути у військового зарплата, то їм здається, що вона дуже велика. Але, по-перше, ось та найбільша цифра, яку можна побачити, вона повʼязана з надзвичайно високими ризиками для життя", — зазначив Жорін.

За його словами, висока зарплата дуже дорого обходиться будь-якому піхотинцю, аби взагалі її отримати. Йдеться про бойові надбавки, які бійці здобувають на передовій. Жорін уточнив, що це не є базовою зарплатою.

"А базова зарплата, насправді, у військового, солдата, сержанта, офіцера, залишається надзвичайно низькою і, взагалі, мʼяко кажучи, некрасиво низькою, особливо порівнюючи з деякими зарплатами певних чиновників або держслужбовців і тому подібних речей", — каже заступник командира Третього армійського корпусу.

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Він заявив, що насамперед потрібно приділити увагу та знайти розвʼязання цього питання.

За його словами, замість належної підтримки з боку тилових структур військовослужбовцям доводиться власним коштом покривати базові потреби своїх підрозділів. Він наголосив, що без скорочення адміністративних витрат і збільшення фінансування армії офіцери можуть бути змушені шукати додатковий заробіток у цивільній сфері, аби забезпечувати свої сім’ї на тлі постійного подорожчання життя.

"Тобто, зі своєї заробітної плати, мало того, що він (ред. — військовий) має забезпечити себе, свою родину, так він ще і свій підрозділ забезпечує. Мені здається, що варто було б все ж таки приділити увагу грошовому забезпеченню військовослужбовців", — додав Жорін.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Максима Жоріна, збереження базового грошового забезпечення військових на рівні 20 тисяч гривень наступного року є неприйнятним. За його словами, держава має передбачити в бюджеті додаткові кошти на підвищення виплат.

Раніше ми розповідали, скільки військові отримають у жовтні. Грошове забезпечення складається з базових виплат та додаткових винагород.