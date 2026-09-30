Жорин заявил о критически низкой базовой зарплате военных

Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что базовая зарплата военных чрезвычайно низкая по сравнению с высокими доходами чиновников и государственных служащих. Кроме того, бойцы вынуждены отдавать часть своих окладов на покрытие нужд своих батальонов.

Об этом Максим Жорин эксклюзивно рассказал в эфире День.LIVE.

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Зарплаты военных

"Дело в том, что действительно все, особенно гражданские, когда смотрят на зарплаты военных и видят, какой может быть у военного оклад, им кажется, что он очень большой. Но, во-первых, эта самая большая цифра, которую можно увидеть, связана с чрезвычайно высокими рисками для жизни", — отметил Жорин.

По его словам, высокая зарплата обходится любому пехотинцу очень дорого, чтобы вообще её получить. Речь идет о боевых надбавках, которые бойцы получают на передовой. Жорин уточнил, что это не является базовой зарплатой.

"А базовая зарплата, на самом деле, у военного, солдата, сержанта, офицера, остаётся чрезвычайно низкой и, вообще, мягко говоря, неприлично низкой, особенно по сравнению с некоторыми зарплатами определенных чиновников или госслужащих и тому подобного рода вещами", — говорит заместитель командира Третьего армейского корпуса.

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Он заявил, что в первую очередь необходимо уделить внимание этому вопросу и найти его решение.

По его словам, вместо должной поддержки со стороны тыловых структур военнослужащим приходится за свой счет покрывать базовые нужды своих подразделений. Он подчеркнул, что без сокращения административных расходов и увеличения финансирования армии офицеры могут быть вынуждены искать дополнительный заработок в гражданской сфере, чтобы обеспечивать свои семьи на фоне постоянного удорожания жизни.

"То есть из своей заработной платы он (ред. — военный) не только должен обеспечить себя и свою семью, но и свое подразделение. Мне кажется, что стоило бы все-таки уделить внимание денежному обеспечению военнослужащих", — добавил Жорин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Максима Жорина, сохранение базового денежного обеспечения военных на уровне 20 тысяч гривен в следующем году неприемлемо. По его словам, государство должно предусмотреть в бюджете дополнительные средства на повышение выплат.

Ранее мы рассказывали, сколько военные получат в октябре. Денежное обеспечение состоит из базовых выплат и дополнительных вознаграждений.