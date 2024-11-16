Протести в Абхазії — Жорін пояснив, чому це є позитивним сигналом

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот

Протести в самопроголошеній республіці Абхазія є позитивним сигналом для всіх тих, хто роками страждає від терору Росії. Але потрібні більш рішучі дії.

Про це заявив екскомандир "Азова", а нині заступник командира Третьої штурмової бригади майор Максим Жорін у Telegram в суботу, 16 листопада.

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Колишній командир полку "Азов" зазначив, що, попри заяви абхазької опозиції про те, що їхні акції не мають антиросійської спрямованості, сам факт таких протестів є позитивним сигналом.

"Це сигнал для всіх тих, хто роками страждає від терору Росії. Все можливо, і протестами не має все обмежуватись. Потрібно повертати свої території, виганяти окупантів, розвалювати РФ зсередини", — заявив він.

Жорін також наголосив, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб ефективно діяти на всіх фронтах одночасно. Ця слабкість, за його словами, відкриває можливості для активізації як сусідніх країн, так і самих громадян РФ.

"Треба всім — і сусіднім з Росією країнам, і мешканцям самої РФ — вже переходити до активних дій", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, в Абхазії протестувальники та опозиція виступили проти інвестиційної угоди з Росією, через що 15 листопада парламент скасував сесію, де планувалося розглянути ратифікацію договору. Згодом президент Абхазії зробив заяву про відставку.

А в Грузії теж відбулись протести, але через результати виборів. Люди вважають їх нечесними.