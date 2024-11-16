Протесты в Абхазии — Жорин объяснил, почему это положительный сигнал

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

Протесты в самопровозглашенной республике Абхазия являются положительным сигналом для всех, кто годами страдает от террора России. Но требуются более решительные действия.

Об этом заявил экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Бывший командир полка "Азов" отметил, что, несмотря на заявления абхазской оппозиции о том, что их акции не обладают антироссийской направленностью, сам факт таких протестов является положительным сигналом.

"Это сигнал для всех тех, кто годами страдает от террора России. Все возможно, и протестами не должно все ограничиваться. Нужно возвращать свои территории, выгонять оккупантов, разваливать РФ изнутри", — заявил он.

Жорин также подчеркнул, что у России нет достаточно ресурсов, чтобы эффективно действовать на всех фронтах одновременно. Эта слабость, по его словам, открывает возможности для активизации как соседних стран, так и граждан РФ.

"Надо всем — и соседним с Россией странам, и жителям самой РФ — уже переходить к активным действиям", — подытожил Жорин.

Напомним, в Абхазии протестующие и оппозиция выступили против инвестиционного соглашения с Россией, из-за чего 15 ноября парламент отменил сессию, где планировали рассмотреть ратификацию договора. Впоследствии президент Абхазии сделал заявление об отставке.

А в Грузии тоже прошли протесты, но из-за результатов выборов. Люди считают их нечестными.