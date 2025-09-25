Жорін сказав у якому випадку росіяни бунтуватимуть проти війни

Підполковник Збройних сил України та командир Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Підполковник Збройних сил України та командир Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що очікувати впливу масштабної мобілізації в Росії на суспільні настрої марно. За його словами, нинішня система в Росії вже фактично виконує мобілізаційні функції, використовуючи примусові методи.

Про це Максим Жорін висловився на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Жорін пояснив, що росіян уже масово мобілізують

Він наголосив, що в Росії почастішали випадки, коли громадян підставляють, щоб заарештувати. Надалі їм дають вибір між фронтом і в’язницею.

"По-перше, в росії навряд застосують найближчим часом широку мобілізацію, бо вона і так відбувається, тільки іншими інструментами. Наприклад, підкинути щось в машину, і дати вибір — на війну, чи у вʼязницю (а звідти теж на війну) — буденна там тема. Вся їхня система працює саме на це", — пояснив Максим Жорін.

Окрім того, стимулом воювати для росіян є привабливі пропозиції з грошового забезпечення при підписанні контракту.

"Більшість русаків в житті не бачили і ніколи б не побачили таких грошей", — написав Жорін.

Саме тому, як пояснює Максим Жорін, навіть у разі оголошення нової хвилі мобілізації, значного впливу на готовність росіян брати участь у війні це не матиме.

Жорін підкреслив, що головним фактором, який справді може змінити ситуацію, є лише масштабні втрати серед російської армії.

"Єдине, що справді може вплинути — великі втрати, несумісні з можливістю подальшого ведення бойових дій", — заявив підполковник.

Нагадаємо, тим часом російські пропагандисти активно поширюють прокремлівські наративи навіть серед дітей.

Також російські війська вдосконалюють свою зброю для іще смертоносніших атак по Україні.