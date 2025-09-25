Відео
Жорін назвав фактор, який змусить росіян протестувати проти війни

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 07:52
Жорін сказав у якому випадку росіяни бунтуватимуть проти війни
Підполковник Збройних сил України та командир Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Підполковник Збройних сил України та командир Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що очікувати впливу масштабної мобілізації в Росії на суспільні настрої марно. За його словами, нинішня система в Росії вже фактично виконує мобілізаційні функції, використовуючи примусові методи.

Про це Максим Жорін висловився на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Жорін пояснив, що росіян уже масово мобілізують

Він наголосив, що в Росії почастішали випадки, коли громадян підставляють, щоб заарештувати. Надалі їм дають вибір між фронтом і в’язницею. 

"По-перше, в росії навряд застосують найближчим часом широку мобілізацію, бо вона і так відбувається, тільки іншими інструментами. Наприклад, підкинути щось в машину, і дати вибір — на війну, чи у вʼязницю (а звідти теж на війну) — буденна там тема. Вся їхня система працює саме на це", — пояснив Максим Жорін.

Окрім того, стимулом воювати для росіян є привабливі пропозиції з грошового забезпечення при підписанні контракту. 

"Більшість русаків в житті не бачили і ніколи б не побачили таких грошей", — написав Жорін. 

Саме тому, як пояснює Максим Жорін, навіть у разі оголошення нової хвилі мобілізації, значного впливу на готовність росіян брати участь у війні це не матиме.

Жорін підкреслив, що головним фактором, який справді може змінити ситуацію, є лише масштабні втрати серед російської армії. 

"Єдине, що справді може вплинути — великі втрати, несумісні з можливістю подальшого ведення бойових дій", — заявив підполковник. 

Нагадаємо, тим часом російські пропагандисти активно поширюють прокремлівські наративи навіть серед дітей. 

Також російські війська вдосконалюють свою зброю для іще смертоносніших атак по Україні.

російські війська росіяни мобілізація війна в Україні Максим Жорін
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
