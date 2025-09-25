Жорин сказал в каком случае россияне будут бунтовать против войны

Подполковник Вооруженных сил Украины и командир Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Подполковник Вооруженных сил Украины и командир Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ожидать влияния масштабной мобилизации в России на общественные настроения бесполезно. По его словам, нынешняя система в России уже фактически выполняет мобилизационные функции, используя принудительные методы.

Об этом Максим Жорин высказался на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Жорин объяснил, что россиян уже массово мобилизуют

Он отметил, что в России участились случаи, когда граждан подставляют, чтобы арестовать. В дальнейшем им дают выбор между фронтом и тюрьмой.

"Во-первых, в России вряд ли применят в ближайшее время широкую мобилизацию, потому что она и так происходит, только другими инструментами. Например, подбросить что-то в машину, и дать выбор — на войну, или в тюрьму (а оттуда тоже на войну) — обыденная там тема. Вся их система работает именно на это", — пояснил Максим Жорин.

Кроме того, стимулом воевать для россиян являются привлекательные предложения по денежному обеспечению при подписании контракта.

"Большинство русаков в жизни не видели и никогда бы не увидели таких денег", — написал Жорин.

Именно поэтому, как объясняет Максим Жорин, даже в случае объявления новой волны мобилизации, значительного влияния на готовность россиян участвовать в войне это не окажет.

Жорин подчеркнул, что главным фактором, который действительно может изменить ситуацию, являются только масштабные потери среди российской армии.

"Единственное, что действительно может повлиять — большие потери, несовместимые с возможностью дальнейшего ведения боевых действий", — заявил подполковник.

Напомним, тем временем российские пропагандисты активно распространяют прокремлевские нарративы даже среди детей.

Также российские войска совершенствуют свое оружие для еще более смертоносных атак по Украине.