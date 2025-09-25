Видео
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Жорин назвал фактор, который заставит россиян быть против войны

Жорин назвал фактор, который заставит россиян быть против войны

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 07:52
Жорин сказал в каком случае россияне будут бунтовать против войны
Подполковник Вооруженных сил Украины и командир Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Подполковник Вооруженных сил Украины и командир Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ожидать влияния масштабной мобилизации в России на общественные настроения бесполезно. По его словам, нынешняя система в России уже фактически выполняет мобилизационные функции, используя принудительные методы.

Об этом Максим Жорин высказался на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Жорин объяснил, что россиян уже массово мобилизуют

Он отметил, что в России участились случаи, когда граждан подставляют, чтобы арестовать. В дальнейшем им дают выбор между фронтом и тюрьмой.

"Во-первых, в России вряд ли применят в ближайшее время широкую мобилизацию, потому что она и так происходит, только другими инструментами. Например, подбросить что-то в машину, и дать выбор — на войну, или в тюрьму (а оттуда тоже на войну) — обыденная там тема. Вся их система работает именно на это", — пояснил Максим Жорин.

Кроме того, стимулом воевать для россиян являются привлекательные предложения по денежному обеспечению при подписании контракта.

"Большинство русаков в жизни не видели и никогда бы не увидели таких денег", — написал Жорин.

Именно поэтому, как объясняет Максим Жорин, даже в случае объявления новой волны мобилизации, значительного влияния на готовность россиян участвовать в войне это не окажет.

Жорин подчеркнул, что главным фактором, который действительно может изменить ситуацию, являются только масштабные потери среди российской армии.

"Единственное, что действительно может повлиять — большие потери, несовместимые с возможностью дальнейшего ведения боевых действий", — заявил подполковник.

Напомним, тем временем российские пропагандисты активно распространяют прокремлевские нарративы даже среди детей.

Также российские войска совершенствуют свое оружие для еще более смертоносных атак по Украине.

российские войска россияне мобилизация война в Украине Максим Жорин
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
