Зеленський закликав депутатів не сіяти паніку: жодного шансу Путіну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 4 жовтня, після брифінгу, що єдність держави в умовах війни передбачає відповідальність, зокрема з боку народних депутатів. Внутрішні суперечки, хаос і створення враження розколу можуть використовуватися Росією у власних інтересах.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський закликав депутатів не давати Росії приводу говорити про розкол

На думку Володимира Зеленського, українські народні обранці мають усвідомлювати особисту та політичну відповідальність за свої заяви й дії.

Він зазначив, що депутати представляють громадян та окремі регіони, тому в умовах повномасштабної війни мають передусім діяти в інтересах незалежної та суверенної України.

"Здавати інтереси нашій державі не можна ні в якому випадку. Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путіна і під Росію, тому що Україну зламають", — заявив Зеленський.

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За його словами, внутрішній хаос не потрібен Україні, а Росія, навпаки, зацікавлена у створенні враження, що всередині країни існує розкол.

"Паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росіяни цього і добиваються. Безумовно, депутати, як будь-яка людина в нашій державі, зі свободою слова, вони можуть щось сказати, але вони повинні мати відповідальність. Особисто, політично, треба просто думати про це", — наголосив президент, відповідаючи на питання журналістів про депутатів.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не повинна давати Росії можливості використовувати внутрішні суперечки у своїй інформаційній війні.

"Ми повинні зробити все, щоб не давати жодного шансу Путіну. Жодного шансу росіянам повірити, що у нас тут якесь розділення", — підсумував він.

Інші заяви Зеленського

Північнокорейські військові вже отримують реальний досвід сучасної війни, зокрема в питаннях застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Отримані знання згодом можуть бути передані значній кількості військовослужбовців КНДР — потенційно сотням тисяч людей.

Отримані знання згодом можуть бути передані значній кількості військовослужбовців КНДР — потенційно сотням тисяч людей. Президент повідомив, що Україна ділиться власним бойовим досвідом із Японією .

. Також Зеленський відповів на запитання щодо можливого отримання Україною німецьких далекобійних ракет Taurus. На запитання журналістів, чи чекає Київ на ці ракети, президент відповів: "Yes. Never give up" ("Так. Ніколи не здавайся").

Ми писали, що на цій пресконференції український лідер заявив про спільні досягнення з Німеччиною. Було успішно проведено випробовування нового спільного дрона-перехоплювача SPYS.

Новини.LIVE писали, що окремо Володимир Зеленський зазначив, що українська ППО демонструє різну ефективність залежно від типу російських безпілотників. Звичайні "Шахеди" вдається знищувати у 85–92% випадків, тоді як рівень перехоплення реактивних дронів становить близько 50–55%, а в окремих випадках досягає 60%.