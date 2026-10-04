Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Никаких шансов Путину: Зеленский призвал депутатов не сеять панику

Никаких шансов Путину: Зеленский призвал депутатов не сеять панику

Ua ru
4 октября 2026 20:47
Зеленский призвал депутатов не сеять панику: у Путина нет ни малейшего шанса
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 4 октября, после брифинга, что единство государства в условиях войны предполагает ответственность, в частности со стороны народных депутатов. Внутренние споры, хаос и создание впечатления раскола могут использоваться Россией в своих интересах.

Об этом он проинформировал во время пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Зеленский призвал депутатов не давать России повода говорить о расколе

По мнению Владимира Зеленского, украинские народные избранники должны осознавать личную и политическую ответственность за свои заявления и действия.

Он отметил, что депутаты представляют граждан и отдельные регионы, поэтому в условиях полномасштабной войны должны прежде всего действовать в интересах независимой и суверенной Украины.

"Предавать интересы нашего государства нельзя ни в коем случае. Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться давлению Путина и России, потому что Украину сломают", — заявил Зеленский.

Читайте также:

По его словам, внутренний хаос Украине не нужен, а Россия, напротив, заинтересована в создании впечатления, что внутри страны существует раскол.

"Не нужно сеять панику. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россияне именно этого и добиваются. Безусловно, депутаты, как и любой человек в нашем государстве, пользуясь свободой слова, могут что-то сказать, но они должны нести ответственность. Лично, политически, нужно просто думать об этом", — подчеркнул президент, отвечая на вопросы журналистов о депутатах.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не должна давать России возможности использовать внутренние разногласия в своей информационной войне.

"Мы должны сделать всё, чтобы не дать Путину ни единого шанса. Ни единого шанса россиянам поверить, что у нас здесь какое-то разделение", — подытожил он.

Другие заявления Зеленского

  • Северокорейские военные уже получают реальный опыт современной войны, в частности в вопросах применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Полученные знания впоследствии могут быть переданы значительному количеству военнослужащих КНДР — потенциально сотням тысяч человек.
  • Президент сообщил, что Украина делится собственным боевым опытом с Японией.
  • Также Зеленский ответил на вопрос о возможном получении Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus. На вопрос журналистов, ждет ли Киев эти ракеты, президент ответил: "Yes. Never give up" ("Да. Никогда не сдавайся").

Мы писали, что на этой пресс-конференции украинский лидер заявил о совместных достижениях с Германией. Были успешно проведены испытания нового совместного дрона-перехватчика SPYS.

Новини.LIVE сообщали, что отдельно Владимир Зеленский отметил, что украинская ПВО демонстрирует разную эффективность в зависимости от типа российских беспилотников. Обычные "Шахеды" удается уничтожать в 85–92% случаев, тогда как уровень перехвата реактивных дронов составляет около 50–55%, а в отдельных случаях достигает 60%.

Владимир Зеленский владимир путин нардепы война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации