Зеленский призвал депутатов не сеять панику: у Путина нет ни малейшего шанса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 4 октября, после брифинга, что единство государства в условиях войны предполагает ответственность, в частности со стороны народных депутатов. Внутренние споры, хаос и создание впечатления раскола могут использоваться Россией в своих интересах.

Об этом он проинформировал во время пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский призвал депутатов не давать России повода говорить о расколе

По мнению Владимира Зеленского, украинские народные избранники должны осознавать личную и политическую ответственность за свои заявления и действия.

Он отметил, что депутаты представляют граждан и отдельные регионы, поэтому в условиях полномасштабной войны должны прежде всего действовать в интересах независимой и суверенной Украины.

"Предавать интересы нашего государства нельзя ни в коем случае. Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться давлению Путина и России, потому что Украину сломают", — заявил Зеленский.

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По его словам, внутренний хаос Украине не нужен, а Россия, напротив, заинтересована в создании впечатления, что внутри страны существует раскол.

"Не нужно сеять панику. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россияне именно этого и добиваются. Безусловно, депутаты, как и любой человек в нашем государстве, пользуясь свободой слова, могут что-то сказать, но они должны нести ответственность. Лично, политически, нужно просто думать об этом", — подчеркнул президент, отвечая на вопросы журналистов о депутатах.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не должна давать России возможности использовать внутренние разногласия в своей информационной войне.

"Мы должны сделать всё, чтобы не дать Путину ни единого шанса. Ни единого шанса россиянам поверить, что у нас здесь какое-то разделение", — подытожил он.

Другие заявления Зеленского

Северокорейские военные уже получают реальный опыт современной войны, в частности в вопросах применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Полученные знания впоследствии могут быть переданы значительному количеству военнослужащих КНДР — потенциально сотням тысяч человек.

Полученные знания впоследствии могут быть переданы значительному количеству военнослужащих КНДР — потенциально сотням тысяч человек. Президент сообщил, что Украина делится собственным боевым опытом с Японией .

. Также Зеленский ответил на вопрос о возможном получении Украиной немецких дальнобойных ракет Taurus. На вопрос журналистов, ждет ли Киев эти ракеты, президент ответил: "Yes. Never give up" ("Да. Никогда не сдавайся").

Мы писали, что на этой пресс-конференции украинский лидер заявил о совместных достижениях с Германией. Были успешно проведены испытания нового совместного дрона-перехватчика SPYS.

Новини.LIVE сообщали, что отдельно Владимир Зеленский отметил, что украинская ПВО демонстрирует разную эффективность в зависимости от типа российских беспилотников. Обычные "Шахеды" удается уничтожать в 85–92% случаев, тогда как уровень перехвата реактивных дронов составляет около 50–55%, а в отдельных случаях достигает 60%.