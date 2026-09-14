Андрій Кривущенко про вартість підготовки НРК до бойових дій

Керування НРК. Фото: Генштаб ЗСУ

Наземні роботизовані комплекси не відправляють на лінію фронту в їхньому базовому вигляді, незалежно від джерела постачання. Аби техніка, передана державою чи волонтерами, могла працювати в зоні бойових дій, її обов'язково укомплектовують додатковими системами зв'язку та захисту. Мінімальний бюджет такої модернізації для однієї машини становить 35 тисяч гривень.

Про фінансові та технічні аспекти підготовки безпілотних платформ в ефірі проєкту Ранок.LIVE ексклюзивно розповів офіцер штабу батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко.

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Скільки коштує обладнання на український НРК

На кожен НРК військовим доводиться монтувати антидронові системи та термінали Starlink. При цьому фінальна комплектація безпосередньо залежить від характеру місії, а саму платформу можна багаторазово переробляти під зміну тактичних потреб.

За словами представника батальйону "Свобода", ці машини не можуть повністю замінити живого солдата в бою, проте вони стали невіддільним інструментом для збереження життів особового складу.

"Бійцем навряд чи, але засобом, без якого на сьогоднішній день ми не уявляємо свого існування, це точно. Я думаю, що сьогодні говорити про те, що це надважливий засіб, який рятує життя і забезпечує бійців на позиціях, сьогодні українцям вже, мабуть, не варто", — зазначив Кривущенко.

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Військовий пояснив, що базова конфігурація робота є лише технічною основою, яку підрозділи змушені самостійно адаптувати до фронтових реалій. Саме для фінансування подібних технічних оновлень захисники продовжують відкривати збори та залучати допомогу цивільного населення.

"Будь-який НРК, який прибуває до нас в підрозділ, який виданий державою і волонтерами, жоден не виїжджає на лінію бойового зіткнення без додаткового обладнання. Мінімальне облаштування любого НРК на сьогоднішній день це від 35 тисяч гривень і вище. Тому долучайтеся до збору, допомагайте нам допиляти НРК до тих задач, які вони виконують на передньому краї", — резюмував офіцер.

Новини.LIVE повідомляли, що українські військові масштабують використання наземних роботизованих комплексів (НРК) безпосередньо на передовій. Як розповів командир підрозділу NC13 3-ї ОШБр Микола Зінкевич "Макар", ударні наземні платформи здатні діяти на глибині до 25 км на підконтрольній ворогу території, через що російські сили дедалі більше остерігаються їхньої появи.

Ефективність таких машин продемонстрували й у ГУР МО. Озброєні кулеметами роботи виконують небезпечні бойові завдання та підтримують піхоту, мінімізуючи ризик для життя захисників.

Держава готується суттєво наростити постачання цієї техніки. У серпні в Міністерстві оборони оголосили масштабний тендер на закупівлю 12,5 тисяч наземних дронів. Заступник міністра Мстислав Банік заперечив чутки про провал попередніх закупівель і підтвердив, що відомство разом із Генштабом завершує фіналізацію технічних вимог до нових комплексів.