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Главная Новости дня Ни один робот не отправляется на фронт без РЭБ: военный назвал цены

Ни один робот не отправляется на фронт без РЭБ: военный назвал цены

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14 сентября 2026 11:11
Эксклюзив
Андрей Кривущенко о стоимости подготовки НРК к боевым действиям
Управление НРК. Фото: Генштаб ВСУ

Наземные роботизированные комплексы не отправляют на линию фронта в их базовом виде, независимо от источника поставки. Чтобы техника, переданная государством или волонтерами, могла работать в зоне боевых действий, её обязательно укомплектовывают дополнительными системами связи и защиты. Минимальный бюджет такой модернизации для одной машины составляет 35 тысяч гривен.

О финансовых и технических аспектах подготовки беспилотных платформ в эфире проекта Ранок.LIVE эксклюзивно рассказал офицер штаба батальона «Свобода» Андрей Кривущенко.

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Сколько стоит оборудование для украинского БПЛА

На каждый НРК военным приходится устанавливать антидроновые системы и терминалы Starlink. При этом окончательная комплектация напрямую зависит от характера миссии, а саму платформу можно многократно дорабатывать с учетом изменения тактических потребностей.

По словам представителя батальона «Свобода», эти машины не могут полностью заменить живого солдата в бою, однако они стали неотъемлемым инструментом для сохранения жизней личного состава.

"Бойцом — вряд ли, но средством, без которого на сегодняшний день мы не представляем своего существования, — это точно. Я думаю, что сегодня говорить о том, что это чрезвычайно важное средство, которое спасает жизни и обеспечивает бойцов на позициях, украинцам, пожалуй, уже не стоит", — отметил Кривущенко.

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Военный пояснил, что базовая конфигурация робота является лишь технической основой, которую подразделения вынуждены самостоятельно адаптировать к фронтовым реалиям. Именно для финансирования подобных технических обновлений защитники продолжают организовывать сборы и привлекать помощь гражданского населения.

"Любой НРК, поступающий к нам в подразделение, выданный государством и волонтерами, ни один не выезжает на линию боевого столкновения без дополнительного оборудования. Минимальная комплектация любого НРК на сегодняшний день составляет от 35 тысяч гривен и выше. Поэтому присоединяйтесь к сбору средств, помогайте нам довести НРК до уровня, необходимого для выполнения задач, которые они решают на передовой", — резюмировал офицер.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные расширяют масштабы использования наземных роботизированных комплексов (НРК) непосредственно на передовой. Как рассказал командир подразделения NC13 3-й ОШБр Николай Зинкевич "Макар", ударные наземные платформы способны действовать на глубине до 25 км на подконтрольной врагу территории, из-за чего российские силы все больше опасаются их появления.

Эффективность таких машин продемонстрировали и в ГУР Минобороны. Вооруженные пулеметами роботы выполняют опасные боевые задачи и поддерживают пехоту, минимизируя риск для жизни защитников.

Государство готовится существенно нарастить поставки этой техники. В августе в Министерстве обороны объявили масштабный тендер на закупку 12,5 тысяч наземных дронов. Заместитель министра Мстислав Баник опроверг слухи о провале предыдущих закупок и подтвердил, что ведомство совместно с Генштабом завершает доработку технических требований к новым комплексам.

ВСУ фронт РЭБ украинские военные НРК
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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