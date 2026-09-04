Командир НРК-13 Микола Зінкевич про роботів на фронті

Микола Зінкевич. Фото: КБФ

Підрозділ ударних НРК NC13 3-ї окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу розвиває роботизовані технології для бойових завдань та підтримки піхоти. НРК здатні працювати в смузі до 25 км на підконтрольній противнику території, через що російські військові дедалі більше остерігаються їхнього застосування. Про це розповів командир підрозділу Микола Зінкевич із позивним "Макар".

Про це він сказав в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Чому Україна робить ставку на наземних роботів

За словами командира підрозділу, НРК NC13 існує ще з 2023 року. Спочатку підрозділ був штурмовим взводом, а його нинішнє командування складається з колишніх піхотинців і штурмовиків, які брали участь у боях за Бахмут та Авдіївку.

У 2024 році підрозділ зосередився на логістиці та евакуації за допомогою НРК. У 2025-му військові провели низку успішних ударних місій, після чого було ухвалено рішення розвинути окрему роту, орієнтовану на бойове застосування роботів.

Зінкевич зазначив, що сьогодні НРК стали важливою підтримкою для української піхоти. Частину завдань, які раніше виконували військовослужбовці безпосередньо на полі бою, тепер беруть на себе роботизовані комплекси.

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"Основна мета — зберегти життя українського піхотинця, а вже в другу чергу ліквідувати противника", — наголосив командир НРК-13.

За його словами, підрозділ застосовує різні типи наземних роботів. Серед них — ударні комплекси, які можуть доставляти вибухівку до укриттів, командних пунктів і складів противника, а також НРК із бойовими модулями, зокрема кулеметами та гранатометами. Техніку виготовляють українські виробники, які постійно вдосконалюють її відповідно до потреб військових і змін на фронті.

Командир підкреслив, що Україна не може розраховувати на перевагу над Росією за кількістю особового складу, тому робить ставку на технології.

"Ми ніколи противника не будемо переважати в живій силі, але ми можемо переважати його за допомогою технологій, використовуючи розум та логіку. Тому використовуємо роботів, бо роботи не кровоточать", — заявив Зінкевич.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у ГУР Міноборони України показали застосування наземних роботизованих комплексів на фронті. Роботи оснащені кулеметним озброєнням і виконують бойові завдання, допомагаючи зберігати життя українських військових.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство оборони України планує оголосити новий тендер на закупівлю 12,5 тисяч наземних роботизованих комплексів. Перед цим відомство разом із Генеральним штабом погоджує технічні характеристики техніки. У Міноборони також заперечили інформацію про нібито провал попередньої закупівлі НРК.