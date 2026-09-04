Командир НРК-13 Николай Зинкевич о роботах на фронте

Николай Зинкевич. Фото: КБФ

Подразделение ударных НРК NC13 3-й отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса развивает роботизированные технологии для боевых задач и поддержки пехоты. НРК способны работать в полосе до 25 км на подконтрольной противнику территории, из-за чего российские военные все больше опасаются их применения. Об этом рассказал командир подразделения Николай Зинкевич с позывным "Макар".

Об этом он сказал в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему Украина делает ставку на наземных роботов

По словам командира подразделения, НРК NC13 существует еще с 2023 года. Изначально подразделение было штурмовым взводом, а его нынешнее командование состоит из бывших пехотинцев и штурмовиков, которые участвовали в боях за Бахмут и Авдеевку.

В 2024 году подразделение сосредоточилось на логистике и эвакуации с помощью НРК. В 2025 году военные провели ряд успешных ударных миссий, после чего было принято решение сформировать отдельную роту, ориентированную на боевое применение роботов.

Зинкевич отметил, что сегодня НРК стали важной поддержкой для украинской пехоты. Часть задач, которые ранее выполняли военнослужащие непосредственно на поле боя, теперь берут на себя роботизированные комплексы.

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"Основная цель — сохранить жизнь украинского пехотинца, а уже во вторую очередь — ликвидировать противника", — подчеркнул командир НРК-13.

По его словам, подразделение применяет различные типы наземных роботов. Среди них — ударные комплексы, которые могут доставлять взрывчатку к укрытиям, командным пунктам и складам противника, а также НРК с боевыми модулями, в частности пулеметами и гранатометами. Технику производят украинские производители, которые постоянно совершенствуют её в соответствии с потребностями военных и изменениями на фронте.

Командир подчеркнул, что Украина не может рассчитывать на превосходство над Россией по численности личного состава, поэтому делает ставку на технологии.

"Мы никогда не будем превосходить противника по живой силе, но мы можем превосходить его с помощью технологий, используя разум и логику. Поэтому используем роботов, потому что роботы не кровоточат", — заявил Зинкевич.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в ГУР Минобороны Украины продемонстрировали применение наземных роботизированных комплексов на фронте. Роботы оснащены пулеметным вооружением и выполняют боевые задачи, помогая сохранять жизни украинских военных.

Как сообщали Новини.LIVE, Министерство обороны Украины планирует объявить новый тендер на закупку 12,5 тысяч наземных роботизированных комплексов. Перед этим ведомство совместно с Генеральным штабом согласовывает технические характеристики техники. В Минобороны также опровергли информацию о якобы провале предыдущей закупки НРК.