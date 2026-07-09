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Головна Новини дня Роботи на полі бою: у НГУ пояснили як Україна розвиває НРК

Роботи на полі бою: у НГУ пояснили як Україна розвиває НРК

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 14:58
Україна розвиває наземні роботизовані комплекси: у НГУ розповіли про переваги НРК
Військовий та НРК. Фото: Snake Island Institute

Україна активно впроваджує наземні роботизовані комплекси у війську. Водночас Росія продовжує залучати особовий склад для виконання бойових завдань.

Про це заявив сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

У НГУ розповіли про переваги роботизованих систем на полі бою

За словами військового, сучасні наземні роботизовані комплекси дозволяють перевозити значно більші вантажі, ніж може нести одна людина. Якщо боєць здатен транспортувати близько 30–40 кілограмів, то НРК може доставляти до 200 кілограмів спорядження.

Первухін зазначив, що Росія поки не демонструє такого ж рівня розвитку подібних технологій. На його думку, це пов’язано з тим, що російське командування не приділяє належної уваги збереженню життя власних військових.

Він додав, що Україна продовжує розвивати роботизовані системи, які можуть зменшити ризики для військовослужбовців на полі бою.

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"У них НРК — це квадроцикл або мотоцикл із кимось, хто тягне на собі цей вантаж у максимально віддалені райони. Тільки наш батальйон виконує по кілька місій цими НРК, і вони працюють щодня, невпинно. Дрони (НРК, наземні роботизовані комплекси) зараз замінили величезну кількість особового складу, який мав би все це переносити. Тому що якщо дрон везе 200 кг, то одна людина може понести лише 30–40 кг. Якщо порівнювати наш прорив у цій сфері з російським, то він просто кардинальний. Це стало можливим завдяки тому, що ми почали впроваджувати ці комплекси ще два роки тому і постійно розвиваємося у цьому напрямку. У росіян такої потреби немає, бо у них є величезна кількість людей, які можуть виконувати ці завдання", — зазначив військовий.

Новини.LIVE писали, що у Третьому армійському корпусі повідомили про ураження російського винищувача Су-35. Військові також показали відео літака, який, за їхніми словами, палає у зоні відповідальності підрозділу.

Новини.LIVE інформували, що Збройні сили України звільнили селище Новохатське на Донеччині та відновили над ним контроль. Операцію провели спільно підрозділи морської піхоти й десантно-штурмових військ. Про успішне виконання бойового завдання повідомили у 37-й окремій бригаді морської піхоти.

ЗСУ війна в Україні НРК
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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