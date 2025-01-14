Дніпряни вшанували пам’ять жертв російського удару 14 січня 2023 року по місту

Жителі Дніпра згадали загиблих у ракетному ударі — фото
Сьогодні у Дніпрі відзначили другі роковини трагічних подій, що сталися 14 січня 2023 року. Жителі міста зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Люди поклали квіти, свічки та іграшки біля руїн будинку, символізуючи солідарність і скорботу за загиблими.
Атака по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року
Трагедія трапилася у вихідний день, коли більшість мешканців перебували вдома. О 15:37 російська ракета Х-22, випущена з бомбардувальника, влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок на набережній Перемоги.
Це була одна з найбільших за кількістю жертв атак на цивільні об’єкти за час повномасштабної війни. Унаслідок удару загинули 46 людей, серед яких 6 дітей, а ще 80 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.
Десятки сімей залишилися без житла через зруйновані квартири.
Ракета, яку використовують для знищення авіаносців, була застосована проти мирного населення.
Мер міста Борис Філатов також висловив свої співчуття до другої роковини трагедії.
Нагадаємо, росіяни не припиняють атаки на Дніпро та область. Так на початку місяця було зафіксовано десяток атак на Дніпропетровську область.
Тим часом у Дніпрі затримують поплічників Росії — так вдалося затримати пару, які готували теракт на залізниці.
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