Дніпряни вшанували пам’ять жертв російського удару 14 січня 2023 року по місту

Дніпряни вшановують пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Дніпрі відзначили другі роковини трагічних подій, що сталися 14 січня 2023 року. Жителі міста зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Атака по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року

Трагедія трапилася у вихідний день, коли більшість мешканців перебували вдома. О 15:37 російська ракета Х-22, випущена з бомбардувальника, влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок на набережній Перемоги.

Зруйнований будинок після авіаатаки. Фото: ДСНС України

Завали будинку. Фото: ДСНС України

Це була одна з найбільших за кількістю жертв атак на цивільні об’єкти за час повномасштабної війни. Унаслідок удару загинули 46 людей, серед яких 6 дітей, а ще 80 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Десятки сімей залишилися без житла через зруйновані квартири.

Ракета, яку використовують для знищення авіаносців, була застосована проти мирного населення.

Повідомлення Бориса Філатова. Фото: скриншот

Мер міста Борис Філатов також висловив свої співчуття до другої роковини трагедії.

Нагадаємо, росіяни не припиняють атаки на Дніпро та область. Так на початку місяця було зафіксовано десяток атак на Дніпропетровську область.

Тим часом у Дніпрі затримують поплічників Росії — так вдалося затримати пару, які готували теракт на залізниці.