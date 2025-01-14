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Жителі Дніпра згадали загиблих у ракетному ударі — фото

14 січня 2025 12:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Дніпряни вшанували пам’ять жертв російського удару 14 січня 2023 року по місту
Дніпряни вшановують пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сьогодні у Дніпрі відзначили другі роковини трагічних подій, що сталися 14 січня 2023 року. Жителі міста зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Дніпро вшанування загиблих 14 січня 2025
Люди прийшли покласти квіти у знак пам'яті про загиблих. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті трагедії в Дніпрі 2023 рік 14 січня
Дніпряни схилили голову у молитві за загиблими. Фото: Новини.LIVE
Будинок в Дніпрі атака 14 січня 2023
Частина будинку була демонтована, адже не підлягала повноцінній відбудові після удару. Фото: Новини.LIVE
Дніпро панахида 14 січня
Іграшки, які принесли дніпряни. Фото: Новини.LIVE

Атака по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року

Трагедія трапилася у вихідний день, коли більшість мешканців перебували вдома. О 15:37 російська ракета Х-22, випущена з бомбардувальника, влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок на набережній Перемоги.

Дніпро 14 січня 2023
Зруйнований будинок після авіаатаки. Фото: ДСНС України
Удар по будинку в Дніпрі 2023 рік
Завали будинку. Фото: ДСНС України

Це була одна з найбільших за кількістю жертв атак на цивільні об’єкти за час повномасштабної війни. Унаслідок удару загинули 46 людей, серед яких 6 дітей, а ще 80 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Дніпро 14 січня 2023 трагедія
Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Десятки сімей залишилися без житла через зруйновані квартири.

Ракета, яку використовують для знищення авіаносців, була застосована проти мирного населення. 

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Повідомлення Бориса Філатова. Фото: скриншот

Мер міста Борис Філатов також висловив свої співчуття до другої роковини трагедії.

Нагадаємо, росіяни не припиняють атаки на Дніпро та область. Так на початку місяця було зафіксовано десяток атак на Дніпропетровську область.

Тим часом у Дніпрі затримують поплічників Росії — так вдалося затримати пару, які готували теракт на залізниці. 

Дніпро обстріли окупанти загиблі багатоповерхівка

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