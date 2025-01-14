Днепряне почтили память жертв российского удара 14 января 2023 года по городу

Днепряне чтят память погибших. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Днепре отметили вторую годовщину трагических событий, произошедших 14 января 2023 года. Жители города собрались на месте трагедии, чтобы почтить память погибших.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Атака по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года

Трагедия случилась в выходной день, когда большинство жителей находились дома. В 15:37 российская ракета Х-22, выпущенная с бомбардировщика, попала в девятиэтажный жилой дом на набережной Победы.

Разрушенный дом после авиаатаки. Фото: ГСЧС Украины

Завалы дома. Фото: ГСЧС Украины

Это была одна из крупнейших по количеству жертв атак на гражданские объекты за время полномасштабной войны. В результате удара погибли 46 человек, среди которых 6 детей, а еще 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Украины

Десятки семей остались без жилья из-за разрушенных квартир.

Ракета, которую используют для уничтожения авианосцев, была применена против мирного населения.

Сообщение Бориса Филатова. Фото: скриншот

Мэр города Борис Филатов также выразил свои соболезнования ко второй годовщине трагедии.

Напомним, россияне не прекращают атаки на Днепр и область. Так в начале месяца было зафиксировано десяток атак на Днепропетровскую область.

Тем временем в Днепре задерживают приспешников России — так удалось задержать пару, которые готовили теракт на железной дороге.