Днепряне почтили память жертв российского удара 14 января 2023 года по городу

Жители Днепра вспомнили погибших в ракетном ударе — фото
Сегодня в Днепре отметили вторую годовщину трагических событий, произошедших 14 января 2023 года. Жители города собрались на месте трагедии, чтобы почтить память погибших.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Люди возложили цветы, свечи и игрушки возле руин дома, символизируя солидарность и скорбь по погибшим.
Атака по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года
Трагедия случилась в выходной день, когда большинство жителей находились дома. В 15:37 российская ракета Х-22, выпущенная с бомбардировщика, попала в девятиэтажный жилой дом на набережной Победы.
Это была одна из крупнейших по количеству жертв атак на гражданские объекты за время полномасштабной войны. В результате удара погибли 46 человек, среди которых 6 детей, а еще 80 человек получили ранения различной степени тяжести.
Десятки семей остались без жилья из-за разрушенных квартир.
Ракета, которую используют для уничтожения авианосцев, была применена против мирного населения.
Мэр города Борис Филатов также выразил свои соболезнования ко второй годовщине трагедии.
Напомним, россияне не прекращают атаки на Днепр и область. Так в начале месяца было зафиксировано десяток атак на Днепропетровскую область.
Тем временем в Днепре задерживают приспешников России — так удалось задержать пару, которые готовили теракт на железной дороге.
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