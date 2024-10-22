Як суд покарав жителя Сумської області, який у соцмережах висловлював підтримку Росії

Будівля Тростянецького районного суду Сумської області. Фото: tr.su.court.gov.ua

Житель міста Тростянець Сумської області поширював у соцмережі матеріали на підтримку збройної агресії Росії проти України. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив у понеділок, 14 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період із січня по серпень 2023 року фігурант поширював у забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" публікації, в яких звеличував російських військових і вище військово-політичне командування РФ. Зокрема серед його дописів був пост із зображенням Путіна та підписом "Сила в правде. Когда русский человек чувствует правоту, он непобедим...", фотографією російського бійця та текстом "Героями не рождаются — ими становятся!", а також відео під назвою "Волноваха!!! О гнидах из "Азова" и ВСУ".

У листопаді 2022 року чоловіка вже судили за аналогічні дії. Тоді суд обрав для нього покарання у вигляді одного року умовного позбавлення волі, однак замість того, щоб розкаятися й відмовитися від проросійських поглядів, чоловік продовжив підтримувати політику російських загарбників.

Рішення суду

У суду обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив не карати його надто суворо. Чоловік зазначив, що користувався соцмережею "Одноклассники" з 2013 року, бо за допомогою цього сайту підтримував зв'язок із родичами, які проживають у Донецьку та Горлівці. Також він додав, що зараз із цими близькими вже не спілкується і соцмережею більше не користується.

Суд визнав порушника винним і обрав йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, до тюремного строку частково приєднали невідбуте покарання за попереднім вироком, тому загалом засуджений проведе за ґратами п'ять років та один місяць.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Світловодську Кіровоградської області чоловік у Telegram-каналі інформував громадян про місця видачі повісток. За перешкоджання роботі ЗСУ порушника засудили до іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області винесли вирок чоловіку, який убив одного перехожого та завдав тяжких тілесних ушкоджень іншому. За вчинене фігурант проведе за ґратами 15 років.