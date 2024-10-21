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У Полтавській області чоловік убив перехожого — що вирішив суд

21 жовтня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав жителя Полтавської області за вбивство перехожого
Зала суду. Фото ілюстративне: court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Житель Кременчука Полтавської області вбив перехожого та намагався позбавити життя ще одну людину. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 8 жовтня повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, у вересні 2021 року фігурант із метою з'ясування стосунків призначив у дворі багатоповерхівці зустріч колишньому чоловіку своєї знайомої, який нібито її ображав. У темряві він помітив двох перехожих, які йшли  додому, сплутав одного з них із тим, на кого чекав, і вдарив цього чоловіка ножем у спину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Іншого перехожого зловмисник теж намагався позбавити життя, однак не довів злочин до кінця через причини, що не залежали від його волі. Потерпілому він завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Рішення суд

Обвинувачений скоїв злочин у період іспитового строку за побиття свого керівника. Кременчуцький районний суд обрав для порушника покарання у вигляді 14,5 років ув'язнення, однак приєднав до цього терміну невідбуте покарання, тому загалом чоловік проведе за ґратами 15 років.

Нагадаємо, у Хмельницькій області винесли вирок жінці, яка під час обіду вбила свого чоловіка, вдаривши його кухонним ножем у груди. За вчинене жінку засудили до сімох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що житель Полтавської області за ухилення від військового призову проведе за ґратами три роки. Чоловік не схотів іти воювати, бо, попри рішення ВЛК, вважає себе непридатним до службу через астму та гіпертонію.

суд вбивство Полтавська область судові рішення Кременчук злочин

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