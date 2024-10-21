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В Полтавской области мужчина убил прохожего — что решил суд

21 октября 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал жителя Полтавской области за убийство прохожего
Зал суда. Фото иллюстративное: court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Житель Кременчуга Полтавской области убил прохожего и пытался лишить жизни еще одного человека. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 8 октября сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

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Детали дела

По данным следствия, в сентябре 2021 года фигурант с целью выяснения отношений назначил во дворе многоэтажки встречу бывшему мужу своей знакомой, якобы оскорблявшему ее. В темноте он заметил двух идущих домой прохожих, спутал одного из них с тем, кого ждал, и ударил этого мужчину ножом в спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Другого прохожего злоумышленник тоже пытался лишить жизни, однако не довел преступление до конца по причинам, не зависевшим от его воли. Потерпевшему он нанес тяжкие телесные повреждения.

Решение суд

Обвиняемый совершил преступление в период испытательного срока за избиение своего руководителя. Кременчугский районный суд избрал для нарушителя наказание в виде 14,5 лет заключения, однако присоединил к этому сроку неотбытое наказание, поэтому мужчина проведет за решеткой 15 лет.

Напомним, в Хмельницкой области вынесли приговор женщине, которая во время обеда убила своего мужа, ударив его кухонным ножом в грудь. За совершенное женщину приговорили к семи годам заключения.

Также мы сообщали, что житель Полтавской области за уклонение от военного призыва проведет за решеткой три года. Мужчина не захотел идти воевать, потому что, несмотря на решение ВВК, считает себя непригодным к службе из-за астмы и гипертонии.

суд убийство Полтавская область судебные решения Кременчуг преступление

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