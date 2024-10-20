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На Хмельниччині жінка за обідом зарізала чоловіка — як її покарав суд

20 жовтня 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області жінка зарізала власного чоловіка — що вирішив суд
Суддя з документами. Фото ілюстративне: shepetivka.com.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області жінку засудили за вбивство чоловіка. Під час сварки за обідом зловмисниця вдарила жертву ножем, за що отримала сім років тюрми. 

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури

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Засуджена за вбивство на Хмельниччині
Засуджена за вбивство на Хмельниччині. Фото: Хмельницька обласна прокуратура 

Деталі справи

Як встановили слідчі, у селі Старий Кривин неподалік Нетішина між чоловіком та дружиною під час обіду зав’язалась суперечка. Під час конфлікту жінка схопила зі столу кухонного ножа та вдарила свого 53-річного чоловіка в груди. Потерпілий помер на місці події.

"Жінка, побачивши, що накоїла, викликала швидку допомогу, а вже медики повідомили в поліцію", — розповіли в прокуратурі.

Вирок суду

Суд визнав винною 47-річну жінку в умисному вбивстві та призначив їй сім років позбавлення волі. 

До вироку суду засуджена перебувала під вартою.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Допис Хмельницької обласної прокуратури
Допис Хмельницької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, під Одесою знайшли вбитим бізнесмена, якого пов'язують із криміналом. Чоловік лежав на узбіччі дороги з вогнепальними пораненнями. 

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині 26-річний чоловік вбив тітку своєї вагітної співмешканки, а дівчину утримував в неволі. Суд засудив зловмисника до довічного ув'язнення.

 

суд в'язниця вбивство тяжкі злочини судові рішення Хмельницька область

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