Вбивство в Миколаївській області через сварку — подробиці

Слідчі дії у лісі. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а потім закопав тіло у лісі. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївщини у понеділок, 14 жовтня.

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У Миколаївській області до поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила про зникнення своєї 45-річної сестри, яка проживає у селі Бандурка. Заявниця повідомила, що упродовж декількох тижнів її родичка не виходить на зв'язок і де вона може перебувати — невідомо.

Поліцейські встановили причетність до зникнення розшукуваної її 46-річного співмешканця. З'ясувалося, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці декількох ударів стільцем по голові, після чого поїхав.

"Через деякий час чоловік вирішив перевірити як себе почуває співмешканка, тож поїхав знову до будинку. Там фігурант виявив, що жінка лежить на підлозі без ознак життя", — розповіли в поліції.

Місце злочину. Фото: поліція Миколаївщини

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник завантажив тіло у багажник свого авто, вивіз у лісосмугу неподалік села та закопав. Знаряддя злочину викинув неподалік місця поховання.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчинені умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Знаряддя злочину. Фото: поліція Миколаївщини

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