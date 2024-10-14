Убийство в Николаевской области из-за ссоры — подробности

Следственные действия в лесу. Фото: полиция Николаевщины

В Николаевской области мужчина до смерти избил свою сожительницу, а затем закопал тело в лесу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевщины в понедельник, 14 октября.

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Жуткое убийство на Николаевщине

В Николаевской области в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении своей 45-летней сестры, проживающей в селе Бандурка. Заявительница сообщила, что в течение нескольких недель ее родственница не выходит на связь и где она может находиться неизвестно.

Полицейские установили причастность к исчезновению разыскиваемого ее 46-летнего сожителя. Выяснилось, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес женщине несколько ударов стулом по голове, после чего уехал.

"Через некоторое время мужчина решил проверить, как себя чувствует сожительница, поэтому вернулся. Там фигурант обнаружил, что женщина лежит на полу без признаков жизни", — рассказали в полиции.

Место преступления. Фото: полиция Николаевщины

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник загрузил тело в багажник своего авто, вывез в лесополосу неподалеку от села и закопал. Орудие преступления выбросил неподалеку от места захоронения.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Орудие преступления. Фото: полиция Николаевщины

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