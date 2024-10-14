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Жестокое убийство в Николаевской области — преступник спрятал тело в лесу

14 октября 2024 13:16
Галина Шподарева - редактор
Убийство в Николаевской области из-за ссоры — подробности
Следственные действия в лесу. Фото: полиция Николаевщины
Галина Шподарева - редактор

В Николаевской области мужчина до смерти избил свою сожительницу, а затем закопал тело в лесу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевщины в понедельник, 14 октября.

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Полиция задержала подозреваемого. Фото: полиция Николаевщины

Жуткое убийство на Николаевщине

В Николаевской области в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении своей 45-летней сестры, проживающей в селе Бандурка. Заявительница сообщила, что в течение нескольких недель ее родственница не выходит на связь и где она может находиться неизвестно.

Полицейские установили причастность к исчезновению разыскиваемого ее 46-летнего сожителя. Выяснилось, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес женщине несколько ударов стулом по голове, после чего уехал.

"Через некоторое время мужчина решил проверить, как себя чувствует сожительница, поэтому вернулся. Там фигурант обнаружил, что женщина лежит на полу без признаков жизни", — рассказали в полиции.

Место преступления
Место преступления. Фото: полиция Николаевщины

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник загрузил тело в багажник своего авто, вывез в лесополосу неподалеку от села и закопал. Орудие преступления выбросил неподалеку от места захоронения.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Орудие преступления
Орудие преступления. Фото: полиция Николаевщины

Напомним, в Одесской области ссора в семье чуть не закончилась трагедией — во время конфликта мужчина поджег гражданскую жену. Пострадавшая находится в ожоговом центре в тяжелом состоянии.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове 18-летняя девушка поругалась со знакомым и несколько десятков раз ударила его ножом. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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