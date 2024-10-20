В Хмельницкой области женщина зарезала собственного мужа — что решил суд

В Хмельницкой области женщина за обедом зарезала мужа — как ее наказал суд
В Хмельницкой области женщину осудили за убийство мужчины. Во время ссоры за обедом злоумышленница ударила жертву ножом, за что получила семь лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.
Детали дела
Как установили следователи, в селе Старый Кривин недалеко от Нетешина между мужем и женой во время обеда завязался спор. Во время конфликта женщина схватила со стола кухонный нож и ударила своего 53-летнего мужчину в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.
"Женщина, увидев, что натворила, вызвала скорую помощь, а уже медики сообщили в полицию", — рассказали в прокуратуре.
Приговор суда
Суд признал виновной 47-летнюю женщину в умышленном убийстве и назначил ей семь лет лишения свободы.
К приговору суда осужденная находилась под стражей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, под Одессой нашли убитым бизнесмена, которого связывают с криминалом. Человек лежал на обочине дороги с огнестрельными ранениями.
Ранее Новини.LIVE писали, что на Харьковщине 26-летний мужчина убил тетю своей беременной сожительницы, а девушку удерживал в неволе. Суд приговорил злоумышленника к пожизненному заключению.
Читайте Новини.LIVE!