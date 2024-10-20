В Хмельницкой области женщина зарезала собственного мужа — что решил суд

Судья с документами. Фото иллюстративное: shepetivka.com.ua

В Хмельницкой области женщину осудили за убийство мужчины. Во время ссоры за обедом злоумышленница ударила жертву ножом, за что получила семь лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

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Детали дела

Как установили следователи, в селе Старый Кривин недалеко от Нетешина между мужем и женой во время обеда завязался спор. Во время конфликта женщина схватила со стола кухонный нож и ударила своего 53-летнего мужчину в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

"Женщина, увидев, что натворила, вызвала скорую помощь, а уже медики сообщили в полицию", — рассказали в прокуратуре.

Приговор суда

Суд признал виновной 47-летнюю женщину в умышленном убийстве и назначил ей семь лет лишения свободы.

К приговору суда осужденная находилась под стражей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Сообщение Хмельницкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

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