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Житель Сумской области распространял сообщения в поддержку РФ — что решил суд

22 октября 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал жителя Сумской области, который в соцсетях выражал поддержку России
Здание Тростянецкого районного суда Сумской области. Фото: tr.su.court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Житель города Тростянец Сумской области распространял в соцсети материалы в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Тростянецкий районный суд Сумской области вынес в понедельник, 14 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с января по август 2023 года фигурант распространял в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" публикации, в которых превозносил российских военных и высшее военно-политическое командование РФ. В частности, среди его сообщений был пост с изображением Путина и подписью "Сила в правде. Когда русский человек чувствует правоту, он непобедим...", фотографией русского бойца и текстом "Героями не рождаются — ими становятся!", а также видео под названием "Волноваха!!! О гнидах из "Азова" и ВСУ".

В ноябре 2022 года мужчину уже судили за аналогичные действия. Тогда суд избрал для него наказание в виде года условного лишения свободы, однако вместо того, чтобы раскаяться и отказаться от пророссийских взглядов, мужчина продолжил поддерживать политику российских захватчиков.

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не наказывать его слишком строго. Мужчина отметил, что пользовался соцсетью "Одноклассники" с 2013 года, потому что с помощью этого сайта поддерживал связь с родственниками, проживающими в Донецке и Горловке. Также он добавил, что сейчас с этими близкими уже не общается и соцсетью больше не пользуется.

Суд признал нарушителя виновным и избрал ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, к тюремному сроку частично присоединили неотбытое наказание по предыдущему приговору, поэтому в общей сложности осужденный проведет за решеткой пять лет и один месяц.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Светловодске Кировоградской области мужчина в Telegram-канале информировал граждан о местах выдачи повесток. За препятствование работе ВСУ нарушителя приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что в Полтавской области вынесли приговор мужчине, который убил одного прохожего и нанес тяжкие телесные повреждения другому. За совершенное фигурант проведет за решеткой 15 лет.

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01:05 Есть попадания в жилые дома, один человек в больнице — последствия обстрела Сум

00:30 Отсрочка по уходу — могут ли повторно проверять соцслужбы

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