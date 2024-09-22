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Житель Полтавщини вбив і зґвалтував 79-річну жінку — що вирішив суд

22 вересня 2024 23:53
Чекарьова Марія - редактор
Яке покарання суд обрав для жителя Полтавщини, який вбив 79-річну жінку та зґвалтував її
Суддя. Фото ілюстративне: hr.arbitr.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

У місті Кременчук Полтавській області чоловік скоїв сексуальне насилля над літньою жінкою та завдав їй травм, що виявилися несумісними із життям. За злочин вбивцю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в п'ятницю, 20 вересня, повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

У двох судових інстанціях прокурори довели, що у вересні 2021 року чоловік неподалік одного з будинків на вулиці Тараса Бульби двічі вдарив кулаком в обличчя 79-річну жінку, яка зробила йому зауваження. Після того, як потерпіла впала на землю, зловмисник завдав їй численних ударів ногами в життєво важливі органи. У подальшому вбивця роздягнув тіло, відтягнув його від будинку та скоїв сексуальне насильство, фіксуючи свої дії на мобільний телефон.

Рішення суду

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок Автозаводського районного суду Кременчука. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю та поєднане із сексуальним насильством (пункти четвертий і десятий частини другої статті 115 Кримінального кодексу України).

Фігурант скоїв злочин у період іспитового строку. Раніше Савранський районний суд Одеської області засудив його до трьох років позбавлення волі за кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, однак покарання замінили двома роками іспитового строку.

"За сукупністю вироків він проведе за ґратами 17 років. Ухвала апеляційного суду набрала законної чинності, проте може бути оскаржена в касаційному порядку", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок 29-річниму чоловіку, який скоїв напад на дітей. Порушник ударив двох неповнолітніх по обличчю, після чого забрав у них 300 гривень. За вчинене він проведе п'ять років за ґратами.

Також ми повідомляли, що в Харківській області засудили жінку, яка без дозволу зайняла комунальну земельну ділянку. Чужу землю порушниця використовувала для вирощування ячменю. Суд призначив фігурантці умовне покарання з випробувальним строком на один рік.

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