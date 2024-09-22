У Черкасах чоловік напав на дітей і вкрав у них гроші — як його покарав суд

Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкасах 29-річний чоловік напав на дітей. Він побив двох із них та вкрав кишенькові гроші у сумі 300 гривень.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури у Facebook.

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Деталі справи

У жовтні 2020 року 29-річний чоловік, проходячи повз компанію неповнолітніх, підійшов до них та вдарив по обличчю двох дітей. Після цього він забрав з їх кишень грошові кошти у сумі 300 гривень.

З грошима він залишив місце вчинення кримінального правопорушення.

Що вирішив суд

"За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури суд визнав винним жителя міста Черкаси, який вчинив грабіж відносно неповнолітніх, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

Допис Черкаської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, уродженець села Липівка Івано-Франківської області Степан Кривень продав автомобіль, який перебував у заставі. Шахрай хотів заробити гроші, але йому це не вдалося.

Також у Харківській області судили жінку, яка без дозволу зайняла комунальну земельну ділянку. Вона використовувала її для сільськогосподарських потреб.