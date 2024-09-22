У Черкасах чоловік напав на дітей і вкрав у них гроші — як його покарав суд

У Черкасах чоловік побив дітей та вкрав у них 300 грн — що вирішив суд
У Черкасах 29-річний чоловік напав на дітей. Він побив двох із них та вкрав кишенькові гроші у сумі 300 гривень.
Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури у Facebook.
Деталі справи
У жовтні 2020 року 29-річний чоловік, проходячи повз компанію неповнолітніх, підійшов до них та вдарив по обличчю двох дітей. Після цього він забрав з їх кишень грошові кошти у сумі 300 гривень.
З грошима він залишив місце вчинення кримінального правопорушення.
Що вирішив суд
"За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури суд визнав винним жителя міста Черкаси, який вчинив грабіж відносно неповнолітніх, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілих", — йдеться у повідомленні.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, уродженець села Липівка Івано-Франківської області Степан Кривень продав автомобіль, який перебував у заставі. Шахрай хотів заробити гроші, але йому це не вдалося.
Також у Харківській області судили жінку, яка без дозволу зайняла комунальну земельну ділянку. Вона використовувала її для сільськогосподарських потреб.
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