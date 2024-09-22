В Черкассах мужчина напал на детей и украл у них деньги — как его наказал суд

В Черкассах мужчина избил детей и украл у них 300 грн — что решил суд
В Черкассах 29-летний мужчина напал на детей. Он избил двух из них и украл карманные деньги в сумме 300 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры в Facebook.
Детали дела
В октябре 2020 года 29-летний мужчина, проходя мимо компании несовершеннолетних, подошел к ним и ударил по лицу двоих детей. После этого он забрал из их карманов денежные средства в сумме 300 гривен.
С деньгами он оставил место совершения уголовного преступления.
Что решил суд
"По публичному обвинению прокуроров Черкасской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя города Черкассы, который совершил грабеж в отношении несовершеннолетних, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевших", — говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Напомним, уроженец села Липовка Ивано-Франковской области Степан Кривень продал автомобиль, который находился в залоге. Мошенник хотел заработать деньги, но ему это не удалось.
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