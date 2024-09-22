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В Черкассах мужчина избил детей и украл у них 300 грн — что решил суд

22 сентября 2024 20:34
Виктория Козырь - редактор
В Черкассах мужчина напал на детей и украл у них деньги — как его наказал суд
Судья. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Черкассах 29-летний мужчина напал на детей. Он избил двух из них и украл карманные деньги в сумме 300 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры в Facebook.

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Детали дела

В октябре 2020 года 29-летний мужчина, проходя мимо компании несовершеннолетних, подошел к ним и ударил по лицу двоих детей. После этого он забрал из их карманов денежные средства в сумме 300 гривен.

С деньгами он оставил место совершения уголовного преступления.

Что решил суд

"По публичному обвинению прокуроров Черкасской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя города Черкассы, который совершил грабеж в отношении несовершеннолетних, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевших", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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Пост Черкасской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, уроженец села Липовка Ивано-Франковской области Степан Кривень продал автомобиль, который находился в залоге. Мошенник хотел заработать деньги, но ему это не удалось. 

Также в Харьковской области судили женщину, которая без разрешения заняла коммунальный земельный участок. Она использовала его для сельскохозяйственных нужд.

суд дети нападение деньги Черкассы судебные решения

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