Чоловік у Вінницькій області вчинив насильство над знайомим через помсту — що вирішив суд

Суддя. Фото ілюстративне: poltava.to

У Вінницькій області чоловік під дією алкогольного сп'яніння вирішив помститися своєму знайомому за доньку. Він вчинив над ним насильницькі дії.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Підозрюваний 23 липня 2024 року напідпитку зайшов додому до знайомого. Там він випив та згадав, що два роки тому потерпілий "мацав за статеві органи його доньку та сусідську дівчинку". Внаслідок цього чоловік вирішив помститися.

Він знав, що в знайомого є проблеми з опорно-руховим апаратом, тому він не зможе чинити опір. Чоловік вчинив насильство. До того ж він погрожував знайомому фізичним насильством, демонструючи дерев'яну палицю для побиття.

У суді зазначили, що нападник порушив його статеву недоторканість, принизив гідність та спричинив моральні страждання.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

Однак підозрюваний висловив каяття, а потерпілий заявив, що пробачив його. Нападнику призначили два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, у Полтавській області прокуратура відсторонила керівництво поліції селища Котельва через затримку у розслідуванні насильства над дитиною. Йдеться про 12-річного хлопчика.

Раніше у Харківській області 51-річного чоловіка звинуватили у насильстві над дитиною, яка не досягла 14 років. Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення.