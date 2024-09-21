Мужчина в Винницкой области совершил насилие над знакомым из-за мести — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: poltava.to

В Винницкой области мужчина под действием алкогольного опьянения решил отомстить своему знакомому за дочь. Он совершил над ним насильственные действия.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Подозреваемый 23 июля 2024 года в нетрезвом состоянии зашел домой к знакомому. Там он выпил и вспомнил, что два года назад потерпевший "щупал за половые органы его дочь и соседскую девочку". В результате мужчина решил отомстить.

Он знал, что у знакомого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому он не сможет сопротивляться. Мужчина совершил насилие. К тому же он угрожал знакомому физическим насилием, демонстрируя деревянную палку для избиения.

В суде отметили, что нападающий нарушил его половую неприкосновенность, унизил достоинство и вызвал моральные страдания.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Однако подозреваемый выразил раскаяние, а потерпевший заявил, что простил его. Нападающему назначили два года испытательного срока.

Напомним, в Полтавской области прокуратура отстранила руководство полиции поселка Котельва из-за задержки в расследовании насилия над ребенком. Речь идет о 12-летнем мальчике.

Ранее в Харьковской области 51-летнего мужчину обвинили в насилии над ребенком, не достигшим 14 лет. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.