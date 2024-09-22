Какое наказание суд избрал для жителя Полтавской области, который убил 79-летнюю женщину и изнасиловал ее

Судья. Фото иллюстративное: hr.arbitr.gov.ua

В городе Кременчуг Полтавской области мужчина совершил сексуальное насилие над пожилой женщине и нанес ей травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. За преступление убийцу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

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Детали дела

В двух судебных инстанциях прокуроры доказали, что в сентябре 2021 года мужчина неподалеку от одного из домов на улице Тараса Бульбы дважды ударил кулаком в лицо 79-летнюю женщину, сделавшую ему замечание. После того, как потерпевшая упала на землю, злоумышленник нанес ей многочисленные удары ногами в жизненно важные органы. В дальнейшем убийца раздел тело, оттащил его от дома и совершил сексуальное насилие, фиксируя свои действия на мобильный телефон.

Решение суда

Полтавский апелляционный суд оставил без изменений приговор Автозаводского районного суда Кременчуга. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и сопряженном с сексуальным насилием (пункты четвертый и десятый части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

Фигурант совершил преступление в период испытательного срока. Ранее Савранский районный суд Одесской области приговорил его к трем годам лишения свободы за уголовные правонарушения в сфере обращения наркотических средств, однако наказание заменили двумя годами испытательного срока.

"По совокупности приговоров он проведет за решеткой 17 лет. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, однако может быть обжаловано в кассационном порядке", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор 29-летнему мужчине, совершившему нападение на детей. Нарушитель ударил двоих несовершеннолетних по лицу, после чего забрал у них 300 гривен. За совершенное он проведет пять лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Харьковской области осудили женщину, которая без разрешения заняла коммунальный земельный участок. Чужую землю нарушительница использовала для выращивания ячменя. Суд назначил фигурантке условное наказание с испытательным сроком на один год.