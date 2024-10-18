Яке покарання обрав суд для жителя Кіровоградської області, який виправдовував агресію РФ

Будівля Кіровського районного суду міста Кропивницький. Фото: kr.kr.court.gov.ua

У Кропивницькому Кіровоградської області чоловік поширював у соцмережі коментарі на підтримку російських військовослужбовців, зокрема називав росіян братнім народом. За поширення матеріалів з виправдовуванням збройної агресії Росії проти України порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Кіровський районний суд міста Кропивницький ухвалив 30 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений створив у Telegram акаунт, з якого коментував дописи в пабліках, висловлюючи підтримку РФ і виправдовуючи її напад на Україну. У лютому поточного року фігурант у коментарях стверджував, що "справедливість на боці Росії", у червні називав війну Росії проти України "спеціальною військовою операцією" й радів ударам по українських енергооб'єктах.

"Так вже всі електростанції знищено. СВО йде за планом. ЗСУ громиться щодня, великі перемоги куються", — написав він в одному з коментарів.

Рішення суду

У вересні порушник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, пообіцявши, що сприятиме "розслідуванню з виявлення та припинення інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень".

Чоловіка визнали винним, засудили до трьох років позбавлення волі без конфіскації майна, однак замінили це покарання двома роками іспитового строку. Також засуджений має сплатити 9 466 гривень за проведення судової експертизи. Мобільний телефон, з якого він створив акаунт і підтримував ворога, вилучили на користь держави.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Івано-Франківську винесли вирок підприємцю, який обіцяв за хабар допомогти ухилянту отримати від ВЛК висновок про непридатність до служби. За вчинене чоловік має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що жителя Кіровоградської області засудили до умовного терміну. Чоловік виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки.