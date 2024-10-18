Какое наказание избрал суд для жителя Кировоградской области, который оправдывал агрессию РФ

Здание Кировского районного суда города Кропивницкий. Фото: kr.kr.court.gov.ua

В Кропивницком Кировоградской области мужчина распространял в соцсети комментарии в поддержку российских военнослужащих, в частности, называл россиян братским народом. За распространение материалов с оправданиями вооруженной агрессии России против Украины нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Кировский районный суд Кропивницкого вынес 30 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый создал в Telegram аккаунт, с которого комментировал сообщения в пабликах, выражая поддержку РФ и оправдывая ее нападение на Украину. В феврале текущего года фигурант в комментариях утверждал, что "справедливость на стороне России" в июне называл войну России против Украины "специальной военной операцией" и радовался ударам по украинским энергообъектам.

"Так уже все электростанции уничтожены. СВО идет по плану. ВСУ громится каждый день, большие победы куются", — написал он в одном из комментариев.

Решение суда

В сентябре нарушитель заключил с прокурором соглашение о признании виновности, пообещав, что будет способствовать "расследованию по выявлению и пресечению других известных ему подобных уголовных правонарушений".

Мужчину признали виновным, приговорили к трем годам лишения свободы без конфискации имущества, однако заменили это наказание двумя годами испытательного срока. Также осужденный должен оплатить 9 466 гривен за проведение судебной экспертизы. Мобильный телефон, с которого он создал аккаунт и поддерживал врага, изъяли в пользу государства.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Ивано-Франковске вынесли приговор предпринимателю, который обещал за взятку помочь уклонисту получить от ВВК вывод о непригодности к службе. За совершенное мужчина должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что жителя Кировоградской области приговорили к условному сроку. Мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники.