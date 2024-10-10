Жінка 35 років підгодовувала єнотів, тепер вони її окупували

Жінку взяла в облогу зграя єнотів, що вимагає їжу — поліція виклала відео з армією "сміттєвих панд"
В штаті Вашингтон місцева мешканка 35 років підгодовувала єнотиків, але їх кількість настільки зросла, що вони тепер шантажують жінку вимагаючи смаколики. Більше сотні єнотів оточили будинок і американка викликала поліцію, адже просто боїться вийти з будинку.
Про це повідомляє The Guardian.
Чому жінку лякають єноти
On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk— Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024
Хоча єноти є дуже милими створіннями, але у дикій природі вони можуть нести небезпеку через можливість переносити сказ та інші інфекційні хвороби. Єнотів у США називають "сміттєвими пандами" (trash pandas) через колір хутра та звичку харчуватись біля сміттєвих баків, адже вони дуже розумні й дістають їжу навіть із зачинених контейнерів. Також в Америці та Канаді їх називають "бандитами" (bandits) через своєрідну "маску", що вони носять.
Але через свою любов до єнотів мешканка зі штату Вашингтон по суті опинилася в пастці у своєму будинку і подзвонивши до шерифа повідомила, що тепер єноти її оточили й вимагають їжу.
"Якимось чином чутки, що тут дають їжу дійшла до єнотової країни, і всі вони прийшли до будинку мешканки в очікуванні смаколиків", — сказав речник шерифа округу Кіцап.
Офіс шерифа навіть опублікував в соцмережах ці незвичайні кадри, на яких єноти ніби вирішили провести з’їзд на задньому дворі.
Сусіди теж не в захваті від тварин. Їм навіть довелось відвезти декілька собак до ветеринара на перевірку, адже вони погризлись з єнотами, що є дуже войовничими.
Поліція зараз думає над тим, як відловити та вивезти єнотів з району у лісову місцевість. А сусіди заявили журналістам, що дуже сподіваються на те, що їхня сусідка засвоїть урок і не буде підгодовувати цих хитрих пухнастиків.
Раніше ми пропонували читачам розв'язати оптичну головоломку і знайти на фото єнота.
Також стало відомо, що фінський зоопарк Ähtäri Zoo буде повертати до Китаю двох орендованих панд Лумі та Пірі.
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