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Жінку взяла в облогу зграя єнотів, що вимагає їжу — поліція виклала відео з армією "сміттєвих панд"

10 жовтня 2024 05:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Жінка 35 років підгодовувала єнотів, тепер вони її окупували
Єнот, який просить смаколиків. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В штаті Вашингтон місцева мешканка 35 років підгодовувала єнотиків, але їх кількість настільки зросла, що вони тепер шантажують жінку вимагаючи смаколики. Більше сотні єнотів оточили будинок і американка викликала поліцію, адже просто боїться вийти з будинку. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Хоча єноти є дуже милими створіннями, але у дикій природі вони можуть нести небезпеку через можливість переносити сказ та інші інфекційні хвороби. Єнотів у США називають "сміттєвими пандами" (trash pandas) через колір хутра та звичку харчуватись біля сміттєвих баків, адже вони дуже розумні й дістають їжу навіть із зачинених контейнерів. Також в Америці та Канаді їх називають "бандитами" (bandits) через своєрідну "маску", що вони носять. 

Але через свою любов до єнотів мешканка зі штату Вашингтон по суті опинилася в пастці у своєму будинку і подзвонивши до шерифа повідомила, що тепер єноти її оточили й вимагають їжу.

"Якимось чином чутки, що тут дають їжу дійшла до єнотової країни, і всі вони прийшли до будинку мешканки в очікуванні смаколиків", — сказав речник шерифа округу Кіцап.

Офіс шерифа навіть опублікував в соцмережах ці незвичайні кадри, на яких єноти ніби вирішили провести з’їзд на задньому дворі.

Сусіди теж не в захваті від тварин. Їм навіть довелось відвезти декілька собак до ветеринара на перевірку, адже вони погризлись з єнотами, що є дуже войовничими. 

Поліція зараз думає над тим, як відловити та вивезти єнотів з району у лісову місцевість. А сусіди заявили журналістам, що дуже сподіваються на те, що їхня сусідка засвоїть урок і не буде підгодовувати цих хитрих пухнастиків. 

Раніше ми пропонували читачам розв'язати оптичну головоломку і знайти на фото єнота. 

Також стало відомо, що фінський зоопарк Ähtäri Zoo буде повертати до Китаю двох орендованих панд Лумі та Пірі.

США тварини поліція дикі тварини Вашингтон (WTA) єнот

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