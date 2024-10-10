Женщина 35 лет подкармливала енотов, теперь они ее оккупировали

Енот, который просит вкусностей. Фото: pixels.com

В штате Вашингтон местная жительница 35 лет подкармливала енотиков, но их количество настолько возросло, что они теперь шантажируют женщину, требуя вкусности. Более сотни енотов окружили дом и американка вызвала полицию, ведь просто боится выйти из дома.

Об этом сообщает The Guardian .

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On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

Хотя еноты очень милые создания, но в дикой природе они могут нести опасность из-за возможности переносить бешенство и другие инфекционные болезни. Енотов в США называют "мусорными пандами" (trash pandas) из-за цвета меха и привычки питаться у мусорных баков, ведь они очень умны и достают пищу даже из закрытых контейнеров. Также в Америке и Канаде их называют "бандитами" (bandits) из-за своеобразной "маски", которую они носят.

Но из-за своей любви к енотам жительница из штата Вашингтон по сути оказалась в ловушке в своем доме и позвонив шерифу сообщила, что теперь еноты ее окружили и требуют еду.

"Как-то слухи, что здесь дают еду дошла до енотовой страны, и все они пришли к дому жительницы в ожидании вкусностей", — сказал спикер шерифа округа Кицап.

Офис шерифа даже опубликовал об этом видео в соцсетях с необычными кадрами, на которых еноты вроде бы решили провести съезд на заднем дворе.

Соседи тоже не в восторге от животных. Им даже пришлось отвезти несколько собак к ветеринару на проверку, ведь они погрызлись с енотами, которые очень воинственны.

Полиция сейчас думает о том, как отловить и вывезти енотов из района в лесную местность. А соседи заявили журналистам, что очень надеются, что их соседка усвоит урок и не будет подкармливать этих хитрых пушистиков.

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