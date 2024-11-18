Жінка запропонувала 3 тисячі доларів хабаря прикордоннику на кордоні

Жінка пропонувала прикордонникам 3000 дол. за виїзд родича
Жінка пропонувала прикордоннику 3 тисячі доларів за перетин кордону її родичем. Крім того, вона зізналася, що придбала підроблені документи.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 18 листопада.
Спроба хабаря на кордоні
У пункті пропуску "Рава-Руська" жінка намагалася підкупити прикордонника, щоб він не звернув уваги на фальшиві документи та дозволив перетин її родичу.
"Під час перевірки вона зізналася, що придбала їх за 8 тис. доларів, включно з інструкціями щодо поведінки", — йдеться у повідомленні.
Прикордонник відмовився від хабаря та передав інформацію до Нацполіції.
Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко назвав суми, які ухилянти готові платити ділкам за допомогу в перетині кордону.
Також прикордонники затримали восьмеро чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон до Молдови.
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