Жінка запропонувала 3 тисячі доларів хабаря прикордоннику на кордоні

Жінка пропонує хабар прикордоннику. Фото: скриншот

Жінка пропонувала прикордоннику 3 тисячі доларів за перетин кордону її родичем. Крім того, вона зізналася, що придбала підроблені документи.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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У пункті пропуску "Рава-Руська" жінка намагалася підкупити прикордонника, щоб він не звернув уваги на фальшиві документи та дозволив перетин її родичу.

"Під час перевірки вона зізналася, що придбала їх за 8 тис. доларів, включно з інструкціями щодо поведінки", — йдеться у повідомленні.

Прикордонник відмовився від хабаря та передав інформацію до Нацполіції.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко назвав суми, які ухилянти готові платити ділкам за допомогу в перетині кордону.

Також прикордонники затримали восьмеро чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон до Молдови.