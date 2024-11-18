Женщина предложила 3 тысячи долларов взятки пограничнику на границе

Женщина предлагала пограничникам 3000 долл. за выезд родственника
Женщина предлагала пограничнику 3 тысячи долларов за пересечение границы ее родственником. Кроме того, она призналась, что приобрела поддельные документы.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 18 ноября.
Попытка взятки на границе
В пункте пропуска "Рава-Русская" женщина пыталась подкупить пограничника, чтобы он не обратил внимания на фальшивые документы и разрешил пересечение ее родственнику.
"Во время проверки она призналась, что приобрела их за 8 тыс. долларов, включая инструкции по поведению", — говорится в сообщении.
Пограничник отказался от взятки и передал информацию в Нацполицию.
Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко назвал суммы, которые уклонисты готовы платить дельцам за помощь в пересечении границы.
Также пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу в Молдову.
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