Жінка вдруге скоїла вбивство — що вирішив суд

Жінка з ножем у руці. Фото ілюстративне: istock.com

У Чернівцях 50-річна жінка вдруге скоїла вбивство. Її засудили до ув'язнення.

Про це 12 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, жінка, яка у 2015 році звільнилася з тюрми, де відбула покарання за умисне вбивство, у травні 2023 року скоїла злочин повторно. Гостюючи у знайомого, вона під час вживання алкоголю посварилася із 42-річним господарем житла і завдала останньому кількох ножових поранень. Він травм чоловік помер.

Рішення суду

Обвинувачена свою провину не визнала. У суді вона заявила, що злочин вчинив невідомий чоловік у камуфляжі, але винуватість фігурантки довела сторона обвинувачення. За вчинене порушниця проведе у в'язниці 12 років.

Нагадаємо, на Одещині військовий зламав жінці ніс. Нападника оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Чернівцях 24-річний молодик організував військовозобов'язаним утечу за кордон. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі.