Жінка вдруге скоїла вбивство — що вирішив суд

Жінка повторно скоїла вбивство — вирок суду
У Чернівцях 50-річна жінка вдруге скоїла вбивство. Її засудили до ув'язнення.
Про це 12 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, жінка, яка у 2015 році звільнилася з тюрми, де відбула покарання за умисне вбивство, у травні 2023 року скоїла злочин повторно. Гостюючи у знайомого, вона під час вживання алкоголю посварилася із 42-річним господарем житла і завдала останньому кількох ножових поранень. Він травм чоловік помер.
Рішення суду
Обвинувачена свою провину не визнала. У суді вона заявила, що злочин вчинив невідомий чоловік у камуфляжі, але винуватість фігурантки довела сторона обвинувачення. За вчинене порушниця проведе у в'язниці 12 років.
