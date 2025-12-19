Женщина во второй раз совершила убийство — что решил суд

Женщина с ножом в руке. Фото иллюстративное: istock.com

В Черновцах 50-летняя женщина во второй раз совершила убийство. Ее приговорили к заключению.

Об этом 12 декабря сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, женщина, которая в 2015 году освободилась из тюрьмы, где отбыла наказание за умышленное убийство, в мае 2023 года совершила преступление повторно. Гостя у знакомого, она во время употребления алкоголя поссорилась с 42-летним хозяином жилья и нанесла последнему несколько ножевых ранений. Он травм мужчина скончался.

Решение суда

Обвиняемая свою вину не признала. В суде она заявила, что преступление совершил неизвестный мужчина в камуфляже, но виновность фигурантки доказала сторона обвинения. За совершенное нарушительница проведет в тюрьме 12 лет.

Напомним, в Одесской области военный сломал женщине нос. Нападавшего оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Черновцах 24-летний молодой человек организовал военнообязанным побег за границу. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.