На Полтавщині жінка напала на працівника ТЦК — що вирішив суд

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Карлівському районі Полтавської області жінка напала на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Мотивом агресії стала мобілізація її сина.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що інцидент стався у вересні 2024 року під час перевірки документів у військовозобов’язаного чоловіка працівником ТЦК. До місця події підійшла його співмешканка. Вона відреагувала агресивно: лаялася, поводилася зухвало, а згодом вдарила одного з військовослужбовців в обличчя. Як згодом з’ясувалося, жінка сама зняла відео нападу та поширила його в Інтернеті.

Правоохоронці кваліфікували її дії як умисне спричинення легких тілесних ушкоджень службовій особі під час виконання службових обов’язків.

У суді обвинувачена визнала, що вдарила військового, однак розкаяння не виявила. Свої дії пояснила емоційною реакцією на присутність ТЦК, адже раніше через них було мобілізовано її сина.

Рішення суду

Суд призначив їй покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі, але звільнив від його відбування з випробувальним строком 1,5 року.

Жінку зобов’язали стати на облік у службі пробації, повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати за кордон без дозволу та пройти відповідну програму пробації. Також суд зобов’язав її просити вибачення у потерпілого.

Раніше у Рівному місцевого мешканця судили за незаконне поширення відомостей щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України.

А у Запоріжжі жінка виправдовувала російську агресію та поширювала інформацію про ЗСУ. Її притягнули до кримінальної відповідальності.