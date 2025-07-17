Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Женщина избила работника ТЦК за мобилизацию сына — суд наказал

Женщина избила работника ТЦК за мобилизацию сына — суд наказал

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 10:02
На Полтавщине женщина напала на работника ТЦК - что решил суд
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Карловском районе Полтавской области женщина напала на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Мотивом агрессии стала мобилизация ее сына.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел в сентябре 2024 года во время проверки документов у военнообязанного мужчины работником ТЦК. К месту происшествия подошла его сожительница. Она отреагировала агрессивно: ругалась, вела себя вызывающе, а затем ударила одного из военнослужащих в лицо. Как впоследствии выяснилось, женщина сама сняла видео нападения и распространила его в Интернете.

Правоохранители квалифицировали ее действия как умышленное причинение легких телесных повреждений должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

В суде обвиняемая признала, что ударила военного, однако раскаяния не проявила. Свои действия объяснила эмоциональной реакцией на присутствие ТЦК, ведь ранее из-за них был мобилизован ее сын.

Решение суда

Суд назначил ей наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком 1,5 года.

Женщину обязали стать на учет в службе пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за границу без разрешения и пройти соответствующую программу пробации. Также суд обязал ее извиниться перед потерпевшим.

Ранее в Ровно местного жителя судили за незаконное распространение сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

А в Запорожье женщина оправдывала российскую агрессию и распространяла информацию о ВСУ. Ее привлекли к уголовной ответственности.

драка суд нападение ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации