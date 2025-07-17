На Полтавщине женщина напала на работника ТЦК - что решил суд

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Карловском районе Полтавской области женщина напала на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Мотивом агрессии стала мобилизация ее сына.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел в сентябре 2024 года во время проверки документов у военнообязанного мужчины работником ТЦК. К месту происшествия подошла его сожительница. Она отреагировала агрессивно: ругалась, вела себя вызывающе, а затем ударила одного из военнослужащих в лицо. Как впоследствии выяснилось, женщина сама сняла видео нападения и распространила его в Интернете.

Правоохранители квалифицировали ее действия как умышленное причинение легких телесных повреждений должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

В суде обвиняемая признала, что ударила военного, однако раскаяния не проявила. Свои действия объяснила эмоциональной реакцией на присутствие ТЦК, ведь ранее из-за них был мобилизован ее сын.

Решение суда

Суд назначил ей наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком 1,5 года.

Женщину обязали стать на учет в службе пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за границу без разрешения и пройти соответствующую программу пробации. Также суд обязал ее извиниться перед потерпевшим.

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