Суд покарав жінку, яка підпалила авто військового у Кіровоградській області

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Кіровоградській області жінка підпалила автомобіль військовослужбовця, сподіваючись заробити 10 тисяч гривень. Як наслідок, суд покарав зловмисницю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні з’явилася інформація, що представники СБУ та Нацполіції затримали 28-річну мешканку Олександрії за підпал автомобіля спецпризначенця Нацгвардії. За даними контррозвідки, жінка, виконуючи вказівку ворога, умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу "Омега" НГУ.

Згідно з вироком суду, фігурантка під час переписки в одній із Telegram-груп отримала пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити майно військових в Олександрії. Спокусившись можливістю заробітку, вона погодилася. Замовник з боку ворога надав детальні інструкції щодо виготовлення запалювальної суміші та способів підпалу.

Для виконання завдання жінка придбала пальне й 30 червня здійснила підпал автомобіля Mitsubishi L200, який використовувався військовослужбовцем Національної гвардії під час виконання службових обов’язків. Однак обіцяної винагороди вона так і не отримала.

Рішення суду

Під час судового розгляду фігурантка повністю визнала свою провину. Її визнали винною в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, а також в умисному знищенні чи пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним методом. Суд ухвалив вирок, призначивши їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, недавно ми писали, що житель міста Олександрії Кіровоградської області виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки. За вчинене колаборанта притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми повідомляли, що у Харкові до 12 років увʼязнення заочно засуджено "начальника окупаційної поліції Харківщини". Встановлено, що колаборант погрожував місцевій жительці зброєю та відібрав в неї автівку. Також триває судовий розгляд справи щодо державної зради поплічника окупантів.