Суд наказал женщину, которая подожгла авто военного в Кировоградской области

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Кировоградской области женщина подожгла автомобиль военнослужащего в надежде заработать 10 тысяч гривен. Как результат, суд наказал злоумышленницу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре появилась информация, что представители СБУ и Нацполиции задержали 28-летнюю жительницу Александрии за поджог автомобиля спецназовца Нацгвардии. По данным контрразведки, женщина, выполняя указание врага, намеренно подожгла служебный пикап инструктора подразделения "Омега" НГУ.

Согласно приговору суда, фигурантка во время переписки в одной из Telegram-групп получила предложение за 10 тысяч гривен поджечь имущество военных в Александрии. Соблазнившись возможностью заработка, она согласилась. Заказчик со стороны врага предоставил подробные инструкции по изготовлению зажигательной смеси и способам поджога.

Для выполнения задания женщина приобрела горючее и 30 июня совершила поджог автомобиля Mitsubishi L200, который использовался военнослужащим Национальной гвардии во время исполнения служебных обязанностей. Однако обещанного вознаграждения она так и не получила.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства фигурантка полностью признала свою вину. Ее признали виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога, взрыва или другим общеопасным методом. Суд вынес приговор, назначив ей наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что житель города Александрии Кировоградской области оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники. За совершенное коллаборанта привлекли к уголовной ответственности.

Также мы сообщали, что в Харькове к 12 годам заключения заочно осужден "начальник оккупационной полиции Харьковщины". Установлено, что коллаборант угрожал местной жительнице оружием и отобрал у нее автомобиль. Также продолжается судебное разбирательство дела о государственной измене приспешника оккупантов.