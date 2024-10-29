У Донецькій області судили жінку за передачу інформації російським окупантам

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Донецькій області судили жінку, яка передавала російським окупантам позиції українських військових. Її визнали винною у державній зраді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Навесні цього року жінка збирала інформацію про місця розташування і переміщення бійців ЗСУ, перебуваючи у місті Слов'янськ. За допомогою російської соцмережі "Однокласники" вона передавала це ворогу.

У вироку зазначено шість епізодів злочинної діяльності, що тривали з 18 березня по 30 квітня.

Зловмисниця надсилала інформацію про позиції військових поблизу автозаправок, в будівлях, на перехрестях доріг та в трьох різних багатоквартирних житлових будинках.

Ці факти підтверджуються свідченнями обвинуваченої під час судового засідання, й учасники справи не оспорювали їх.

Що вирішив суд

Жінка повністю визнала свою провину і детально описала свої дії. У вироку вказано, що вона критично оцінила скоєне, засудила свій вчинок, визнала його антигромадським і висловила готовність нести відповідальність.

Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракетні удари. Вона отримала десять років ув'язнення.

Також мешканець Харківської області постав перед судом за проросійську позицію. З квітня 2022 року він вихваляв російські війська після їх приходу в Старий Салтів.