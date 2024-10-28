На Волині судили жінку, яка вихваляла у віршах Путіна і Росію

Ківерцівський районний суд. Фото: Судова влада України

Ківерцівський районний суд визнав уродженку Луцька винною у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Як стало відомо, безробітна жінка поширювала хвалебні вірші та дописи про президента РФ і російських солдатів у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачена використовувала два телефони для поширення російської пропаганди. В одному з віршів жінка висловлювала підтримку президенту РФ, стверджуючи: "Мы Путина не предадим. Все за Россию — как один, а с нами шутки очень плохи".

Рішення суду

Згідно з санкцією статті, за якою була обвинувачена, жінці загрожувало покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Проте під час досудового розслідування вона визнала свою провину та уклала угоду зі стороною обвинувачення.

В результаті жінці призначили рік позбавлення волі, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном на 12 місяців. Суд також ухвалив рішення про конфіскацію обох телефонів, з яких здійснювалося поширення забороненого контенту.

Нагадаємо, суди Києва вже ухвалили сім вироків щодо чоловіків, які уникли призову на військову службу. З початку року слідчі передали до суду 26 кримінальних справ.

Також чоловіка, який був у запасі ЗСУ, визнали винним після того, як він відмовився від військової служби, отримавши повістку та пройшовши військово-лікарську комісію.