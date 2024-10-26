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Солдат втік з частини та зберігав вдома патрони — рішення суду

26 жовтня 2024 22:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військового з Дніпропетровщини судили за втечу з частини та зберігання 39 патронів
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Донецькій області судили військового з Дніпропетровської області, який втік з частини. Крім того, чоловік зберігав вдома 39 патронів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

У вироку йдеться, що 20 квітня 2024 року солдат самовільно залишив військову частину. Повертаючись до місця проживання, він зайшов до лісосмуги, де розташовувався бліндаж, яким на той час ніхто не користувався за призначенням. У ньому чоловік виявив маленьку сумку з 39 патронами, які придатні для стрільби. Він забрав їх з метою подальшого зберігання за місцем проживання, чим скоїв незаконне придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Згодом в його помешканні провели обшук, під час якого виявили бойові припаси калібру 5,45x39 мм в загальній кількості 39 штук. 

Під час судового засідання солдат щиросердно розкаявся. 

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

Однак його звільнили від відбування покарання, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

На нього покладені такі обов'язки:

  • періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, суди Києва вже ухвалили сім вироків щодо чоловіків, які уникли призову на військову службу. З початку року слідчі передали до суду 26 кримінальних справ.

Також чоловіка, який був у запасі ЗСУ, визнали винним після того, як він відмовився від військової служби, отримавши повістку та пройшовши військово-лікарську комісію.

суд Донецька область солдати судові рішення війна ЗСУ

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